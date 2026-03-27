Папа поздравил достопочтенную Сару Маллали с интронизацией в Кентербери (+ ФОТО)

По случаю вступления на кафедру нового архиепископа Кентерберийского и предстоятеля Англиканского сообщества Сары Маллали Папа Лев XIV направил ей поздравительное послание, передает Vatican News.

Поздравления от Папы было зачитаны в конце богослужения, состоявшегося утром 26 марта 2026 г. в Кентерберийском соборе по случаю 60-летия исторической встречи Папы Павла VI и архиепископа Кентерберийского Майкла Рэмзи.

В своем послании Святейший Отец напоминает о долгом пути плодотворного диалога между Англиканским сообществом и Католической Церковью, заверяет архиепископа в молитве о водительстве Святого Духа в ее пастырском служении и выражает «братские чувства», призывая на нее благословение Всемогущего Бога.

Общая молитва в главном англиканском соборе проходила под предстоятельством Маллали и – со стороны Святейшего Престола – посланника Папы Римского кардинала Курта Коха, префекта Департамента по содействию христианскому единству.

Во время экуменического молебна была использована та же скамеечка для коленопреклонений, что и при встрече Папы Иоанна Павла II и архиепископа Роберта Ранси в 1982 году.