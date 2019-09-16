16 сентября. Святые Корнелий, Папа, и Киприан Карфагенский, епископ, мученики. Память

Святые Корнелий и Киприан – иерархи Церкви середины III столетия, когда трагические события, связанные с гонением на христиан, породили важные богословские проблемы, в разрешении которых эти мученики приняли прямое участие.

Систематическое преследование исповедников Христа предпринял император Деций, правивший с 249 по 251 год. В январе 250 г. вышел эдикт, предписывавший всем христианам под страхом смерти принять участие в языческих жертвоприношениях в присутствии представителей власти. Многие члены Церкви отказались выполнить это распоряжение и стали мучениками (включая и Папу Римского Фабиана), но другие выполнили приказ, желая спасти свою жизнь.

Затем в Римской Церкви возникли две фракции. В одной из них, вдохновителем которой был римский диакон Новициан, считалось, что допустившие однажды отступничество члены Церкви не могут быть снова приняты в ее лоно даже в случае раскаяния. Другие полагали, что они могут быть восстановлены в своем достоинстве после искреннего покаяния. Эту фракцию возглавляли Корнелий и Дионисий (оба впоследствии были Римскими епископами: Корнелий в 251-253 гг., а Дионисий – в 259-268 гг., и оба были причислены к лику святых).

Император Деций сознательно препятствовал выбору нового Римского Папы (после казни Фабиана) в надежде, что это дезорганизует жизнь Церкви в Риме и, может быть, даже приведет к ее гибели. Однако в начале 251 г. он был вынужден покинуть Рим, чтобы отправиться на войну с вторгшимися готами, и в марте того же года выборы Папы таки состоялись. Новациан рассчитывал на свою победу, но победил неожиданно Корнелий. Тогда Новациан с группой своих сторонников из числа клириков и мирян отказался признавать результаты церковного выбора, устроив тем самым раскол и став первым антипапой в истории Римской Церкви.

Между тем, Папа Корнелий получил поддержку со стороны авторитетного епископа Карфагенского Киприана, проницательного богослова и церковного писателя того времени, с которым состоял в переписке. Позицию Римского Папы поддерживали также восточные епископы. Созванный Корнелием синод (поместный собор) в Риме с участием 60-ти епископов отлучил Новациана и его последователей от Церкви и принял решение, что впавшие в отступничество во время гонений Деция христиане могут быть снова приняты в церковное общение в случае искреннего покаяния и отбытия наложенной на них епитимьи. Решения синода были разосланы по всем латинским епархиям.

Император Деций погиб в сражении с готами летом 251 г., но его преемник Требониан Галл продолжил гонения на Церковь. Корнелий отправился в изгнание, где и умер, по-видимому своей смертью, как исповедник, в июне 253 г. Но по более поздней версии он был обезглавлен 14 сентября того же года. Надпись на его могильной плите в римских катакомбах, сделанная на греческом языке, гласит: «Корнелий мученик».

Сохранились написанные на разговорной латыни послания Папы Корнелия к епископам Фабиану Антиохийскому и Киприану Карфагенскому, а также постановления созванного им синода. Эти источники позволяют оценить масштабы распространения христианства в Риме в середине III века. Папа упоминает, что Римская Церковь насчитывает 46 священников, 7 диаконов, 7 субдиаконов, 42 аколита, 52 остиария, а благотворительную помощь от Церкви получают 1500 вдов и прочих нуждающихся. На основании этих данных историки предполагают, что Церковь во времена Папы Корнелия могла иметь в Риме порядка 50-ти тысяч верных.

Святой Киприан – епископ Карфагена и мученик, автор ряда дошедших до нас текстов, проливающих свет на историю Церкви в III веке. В числе прочего, известен своей знаменитой фразой: «Тот не может иметь Отцом Бога, кто не имеет Матерью Церковь».

Киприан родился в языческой семье и жил почти исключительно в языческом окружении. До 246 г. он был известен у себя в Карфагене как преуспевающий адвокат, но затем обратился ко Христу, и уже спустя два года по единодушному желанию карфагенских верных был избран епископом, хотя столь быстрое возвышение вчерашнего неофита противоречило обычаям Церкви того времени. Что касается богословских взглядов, то Киприан всегда называл себя последователем Тертуллиана.

В ходе вскоре разразившегося гонения Деция он покинул город и руководил своей паствой из укрытия, за что некоторые оппоненты его впоследствии упрекали. После временного прекращения гонений солидаризовался с Римским Папой Корнелием в том, что Церковь имеет право отпускать своим верным смертные грехи, включая и отступничество от веры, в случае их покаяния. По убеждению Киприана окончательные и обязательные к исполнению всеми членами Церкви решения должен выносить Собор с участием епископов. Непослушание законным решениям законно созванного Собора есть раскол или схизма, и это есть тягчайший грех, равный греху отречения от веры (отсюда и ставшая крылатой фраза: «Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец»). Сам Киприан созвал у себя в Карфагене три поместных собора, в которых участвовали епископы северной Африки.

С 254 г. в Церкви разгорелся еще один спор, участниками которого стали Киприан и Папа Римский Стефан. Сначала возникли разногласия относительно того, могут ли вернуться к своему служению епископы из Испании, которые во время гонений, спасая свою жизнь, принесли жертвы языческим божествам. А затем дело приняло еще более серьезный оборот, поскольку речь пошла о том, является ли действительным Крещение, преподанное священнослужителями-раскольниками или священнослужителями-еретиками. Папа Стефан отвечал на данный вопрос утвердительно, а Киприан – отрицательно. Это различие позиций повлекло и дальнейшее различие в экклезиологических взглядах. Если прежде Киприан подчеркивал примат Римского епископа среди прочих епископов и критерием правильности богословских взглядов полагал согласие с учением, преподаваемым с Римской Кафедры, то теперь он провозгласил залогом истины согласие всех епископов Вселенской Церкви, каждый из которых в равной мере имеет дар Святого Духа и призван самостоятельно управлять своей паствой.

На последнем из созванных Киприаном поместных соборов 87 епископов постановили, что Крещение вне истинной Церкви невозможно, а потому крещеных еретиками и раскольниками следует перекрещивать заново. Именно к этой точке зрения до сих пор склоняются Восточные Церкви, хотя окончательно этот вопрос в их среде так никогда и не был решен. Западная же Церковь однозначно принимает определение на этот счет Папы Стефана.

Оба главных оппонента в этом споре вскоре удостоились мученического венца. Император Валериан I возобновил гонения на Церковь. Папа Стефан I был убит 2 августа 257 г., по преданию, прямо во время Мессы. А Киприан подвергся аресту и допросу, и 30 августа 257 г. отправлен в ссылку. Будучи в изгнании, он не переставал сноситься со своей паствой, написал в это время много писем и ряд богословских трактатов. Спустя год он самовольно вернулся в Карфаген, там был арестован и повторно предан суду, приговорившему его к смертной казни. Он был казнен через отсечение головы в 258 г., по преданию в тот же самый день, когда в Риме совершалось перенесение мощей Папы Корнелия. Поэтому память обоих святых мучеников совершается в Западной Церкви в один и тот же день, и их имена вместе упоминаются в Римском каноне.