14 февраля. Свв. Кирилл, монах, и Мефодий, епископ. Покровители Европы, Просветители славян. Праздник

Кирилл (в Крещении – Константин) и Мефодий (в Крещении – Михаил) происходили из македонского (ныне – Греция) города Салоники (Солуни) и родились в первой трети IX века. Их отец был друнгарием (офицером городского гарнизона). В его семье, отличавшейся религиозным благочестием, было семь сыновей, причём Михаил – самый старший, а Константин – самый младший из них.

По одной из версий, отец Михаила и Константина по происхождению был славянином, а мать – гречанкой. С другой стороны, «Краткое житие Климента Охридского», а вслед за ним ряд других источников, называет Кирилла и Мефодия «болгарами». Поскольку в IX веке Первое Болгарское царство было многонациональным, точно определить, являлись ли они славянами или протоболгарами, или же имели иные корни, невозможно. Болгарское царство было населено главным образом древними булгарами или «протоболгарами» (тюрками) и славянами, которые уже образовывали новый этнос – славянских болгар, и, сохраняя старое имя этноса «болгары», представляли собой уже славяно-тюркский народ.

Впрочем, по другой гипотезе и отец, и мать Кирилла и Мефодия были греческого происхождения. Но, так или иначе, древний Солунь был двуязычным городом, в котором кроме греческого языка звучал славянский говор, так что вполне вероятно, что будущие святые с детства в совершенстве владели обоими языками.

До пострижения в монахи (с именем Мефодий) Михаил, пользуясь поддержкой друга и покровителя семьи, великого логофета (государственного казначея) евнуха Феоктиста, сделал неплохую военно-административную карьеру, увенчавшуюся постом стратига (военного наместника) Славинии, провинции, расположенной на территории Македонии.

Особой образованностью, однако, отличался Константин, который обучался у лучших учителей Константинополя философии, диалектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также разным языкам. По окончании учения, отказавшись заключить весьма выгодный брак с крестницей логофета, Кирилл принял священный сан и поступил на службу хартофилаксом (буквально – «хранителем библиотеки»; реально это равнялось современному званию академика) при соборе Святой Софии в Константинополе. Но вскоре он оставил службу и стал предаваться аскезе в одном из уединенных монастырей на черноморском побережье Крыма близ Херсонеса (Корсуня). Позднее Константина практически насильно вернули в Константинополь и назначили преподавателем философии в том же Магнаврском университете, который недавно окончил он сам. С тех пор за ним закрепилось прозвище «Константин Философ». На одном из богословских диспутов Константин одержал блестящую победу над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим патриархом Аннием, что принесло ему широкую известность в столице.

Примерно в 850 году император Михаил III и патриарх Фотий направляют Константина в Болгарию, где он обращает в христианство многих болгар. На следующий год Константин вместе с Георгием, митрополитом Никомидийским, отправляется ко двору эмира милитенского, чтобы познакомить его с основами христианства.

В 856 году логофет Феоктист, бывший покровителем Константина, был убит. Константину вместе с группой сотрудников пришлось удалиться в монастырь, где настоятелем был его брат Мефодий. В этом монастыре вокруг Кирилла и Мефодия сложилась группа единомышленников и зародилась мысль о создании славянской азбуки.

В Константинополе находилась в качестве заложницы сестра болгарского царя (хана) Бориса. Она приняла Крещение с именем Феодоры и была воспитана в христианском духе. Около 860 года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. Борис крестился, приняв имя Михаил, в честь сына византийской императрицы Феодоры – императора Михаила III, в правление которой и произошло обращение болгар в христианство. Согласно ряду источников, Константин и Мефодий отправились в то время в Болгарию и своей проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию. В 863 году Константин, с помощью брата Мефодия и учеников, составил старославянскую азбуку и перевел с греческого на болгарский язык основные богослужебные книги. Именно такая версия возникновения болгарской азбуки приводится в сказании болгарского монаха Черноризца Храбра «О письменах» (начало X века). Правда, ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что это была за азбука – кириллица или глаголица? Ныне 863 г. считается годом рождения славянской письменности и письменной культуры.

В 862 году в Константинополь явились послы от моравского князя Ростислава с просьбой следующего содержания: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите нам таких учителей». Тогда император и патриарх предложили «Солунским братьям» идти к моравам.

В Моравии Константин и Мефодий продолжали переводить церковные книги с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и ведению богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более трех лет, а затем отправились с учениками в Рим, к Папе, поскольку Великоморавское княжество относилось к его канонической территории.

Этот визит носил вынужденный характер. Дело в том, что среди латинского духовенства тогда господствовала точка зрения, согласно которой к официальному употреблению в Церкви могут быть допущены лишь три «священных языка»: еврейский, греческий и латинский. Поэтому Константин и Мефодий, проповедовавшие христианство в Моравии на славянском языке, были обвинены в ереси. Впрочем, для подобных обвинений могли быть причины и более прозаического свойства: немецкое духовенство просто не хотело сдавать своих позиций в недавно открывшейся для христианской миссии стране, а потому всячески препятствовало работе братьев и распространению ими славянской письменности.

По дороге в Рим Константин и Мефодий посетили еще одну славянскую страну – Паннонию (ныне – территория Венгрии), где находилось Блатенское княжество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали славян книжному делу и богослужению на славянском языке.

Придя в Рим, братья вручили Папе Адриану II мощи Св. Папы Климента I, когда-то обретенные Константином во время его херсонесских странствий. После долгого расследования дело обернулось для Константина и Мефодия благоприятно: Римский понтифик утвердил богослужение на славянском языке, переведенные братьями книги приказал положить в римских церквях, Мефодия же возвел в епископский сан.

Во время пребывания в Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 года окончательно слег и, приняв схиму и новое монашеское имя Кирилл, 14 февраля скончался (как говорят летописи, в возрасте 42 лет). Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; от тяжелой ноши один упал, другой должен продолжать путь».

Кирилл был погребен в римской церкви Св. Климента, между тем Мефодий, получивший от Папы сан архиепископа, вместе с учениками, получившими священническое рукоположение, вернулся в Паннонию, а позже в Моравию.

Однако к тому времени обстановка в Моравии сильно изменилась. Пригласивший братьев великий князь Ростислав потерпел поражение от Людвига Немецкого и в 870 году умер в баварской тюрьме, а новым моравским князем стал его племянник Святополк, который подчинился немецкому политическому влиянию. Мефодию с учениками пришлось работать в тяжелейших условиях: латинско-немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского языка в качестве богослужебного и «книжного», сам Мефодий был даже заключен на три года в один из швабских монастырей. И опять Рим взял его под защиту: узнав о самоуправстве немецких клириков и подстрекаемых ими государственных чиновников, Папа Иоанн VIII запретил местным епископам совершать Литургию, пока Мефодий не будет освобожден. С другой стороны, тот же Папа, поддавшись давлению франкского духовенства, запретил богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди.

Будучи в 874 году восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря на запрещение, продолжал богослужение на славянском языке, крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу. В 879 году немецкие епископы организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую богослужение на славянском языке.

В 881 году Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина приехал в Константинополь. Там он провел три года, после чего вместе с учениками вернулся в Моравию, где с помощью учеников перевел на славянский язык Ветхий Завет и сочинения Святых Отцов.

В 885 году семидесятилетний Мефодий тяжело заболел. 6 апреля того же года, в Вербное воскресенье, он попросил отнести себя в храм, где прочитал свою последнюю проповедь, после чего скончался. Заупокойные обряды по Мефодию совершались на трех языках – славянском, греческом и латинском.

После смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения славянской письменности в Моравии. В том же 885 г. Папа окончательно запретил славянское богослужение, многие ученики «Солунских братьев» поплатились жизнью, а прочие были вынуждены бежать в Болгарию и Хорватию. В этих странах, а также в Сербии и Киевской Руси, славянская азбука, созданная братьями, получила распространение. В некоторых регионах Хорватии до середины XX века Литургия латинского обряда служилась на славянском языке. Поскольку богослужебные книги писались здесь на глаголице, этот обряд получил название «глаголического».

Вообще большинство современных ученых придерживаются точки зрения, согласно которой Кирилл и Мефодий разработали для записи текстов на славянском языке именно глаголицу. Кириллица же – азбука, которую используют поныне болгары, сербы, македонцы, украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславянские народы – была создана учеником святых братьев Климентом Охридским (о чем имеется упоминание и в его «Житии»).

Впрочем, по данным некоторых источников, книги на славянском языке существовали и до Кирилла и Мефодия. Вот что сообщает, к примеру, их «Житие»: «Там же, в Корсуни, святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные “русскими буквами”, и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке».

В Русской Православной Церкви дни памяти святых, согласно традиции, приходятся на дни их преставления: Кирилла – 14 февраля, Мефодия – 6 апреля по Юлианскому календарю. В 1863 году российским Святейшим Правительствующим Синодом было установлено празднование обоим святым ежегодно 11 мая (по Юлианскому календарю) «в память совершения тысящелетия от первоначального освящения нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою». Причина для выбора даты в синодальном решении не пояснялась (11 мая 1858 года в Пловдиве впервые праздновалась память Мефодия и Кирилла в Болгарской Церкви, что имело характер символического акта противостояния с греческим священноначалием Константинопольского Патриархата).

Ныне день 24 мая (11 мая по ст. стилю) является в России государственным праздником – «Днем славянской письменности и культуры».

В Западной Церкви «Солунские братья» были канонизированы уже вскоре после их смерти, при Папе Иоанне IX (898 – 900 гг.), как «местночтимые святые». Однако в XIX веке, когда Рим повернулся «лицом к Востоку», настало время их общецерковного почитания. 1863 год, как год тысячелетнего юбилея славянской письменности, отмечался и в Римско-Католической Церкви как «год славянского юбилея» с центром торжеств в Велеграде, где когда-то находилась столица Великоморавского княжества.

В 1880 г. Папа Лев XIII в своей энциклике «Grande Munus», высоко отозвавшись о миссии Кирилла и Мефодия, установил их всецерковное почитание на 5 июля. В ходе реформы календаря во второй половине XX века днем их литургической памяти окончательно стало 14 февраля – день «рождения для неба» св. Кирилла.

В 1980 г., когда отмечалась столетняя годовщина энциклики «Grande Munus», Папа Иоанн Павел II провозгласил святых Кирилла и Мефодия небесными покровителями Европы, наряду со св. Бенедиктом Нурсийским. С этого же времени день 14 февраля получил в Римско-Католической Церкви статус праздника. В 1985 г. Иоанн Павел II, к 1100-летней годовщине смерти св. Мефодия, издал специальную энциклику «Slavorum Apostoli», посвященную «Солунским братьям».

В. Дегтярев