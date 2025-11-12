125 лет освящения римского храма Св. Ансельма

«Ты – Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Молю» (Мф 16,18): с этих слов, прозвучавших в евангельском чтении, Папа Лев XIV начал свою проповедь на Мессе 11 ноября, в праздник святого Мартина Турского, совершенную им в римской церкви Святого Ансельма по случаю 125-летия освящения этого храма. Передаёт русская служба Vatican News.

Святейший Отец напомнил, что строительство церкви, а также расположенной рядом международной коллегии, активно продвигал Папа Лев XIII, чьим намерением было укрепление бенедиктинского присутствия в Церкви и во всем мире. Он был убежден, что древний орден может стать большой подмогой для Народа Божия в исторический момент, богатый разнообразными вызовами, то есть период рубежа между XIX и XX столетием.

С самых истоков, сказал далее Папа Лев XIV, монашество представляло собой «пограничную реальность», побуждавшую отважных мужчин и женщин организовывать пространства для молитвы и работы, превращая пустынные места в плодородную почву не только с точки зрения сельского хозяйства и экономики, но прежде всего духовно. Это были центры развития, миротворчества, гостеприимства и единства даже в самые мрачные моменты истории.

«В наше время также нет недостатка в вызовах, на которые нужно отвечать», — продолжил Папа. Подобно апостолу Петру, святому Бенедикту и многим другим подвижникам, мы также можем следовать своему призванию, поставив Христа в центр жизни и миссии. В церкви Святого Ансельма и в бенедиктинской общине это осуществляется различными способами: в литургии, в Lectio divina, в научном поиске, в пастырской работе, охарактеризованной открытостью к духовенству, монашествующим и мирянам со всего мира. Монастырь, учебный центр, Литургический институт, различные пастырские начинания в духе святого Бенедикта должны «все больше развиваться в синергии, как подлинная школа служения Господу». Храм Св. Ансельма Кентерберийского является «сердцебиением» этого бенедиктинского комплекса, а освящение этого храма сделало его «местом встречи между пространством и временем, между конечным и бесконечным, между человеком и Богом». Подчеркивая значение этого исторического и духовного момента, Святейший Отец процитировал Конституцию о священной литургии Второго Ватиканского собора, которая называет Церковь «в одно и то же время человеческой и Божественной, зримой и наделенной незримыми началами, ревностной в деятельности и погружённой в созерцание, присутствующей в мире и в то же время странствующей, причем таким образом, что человеческое, управляясь Божественным, направляется к нему, зримое – к незримому, деятельность- к созерцанию, а настоящее – к тому будущему Граду, Которого мы ищем» (SC 2).