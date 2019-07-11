11 июля. Святой Бенедикт Нурсийский. Память (в европейской части России – праздник)

Святой Бенедикт считается основателем монашеского движения в Западной Церкви. На самом деле, монашество существовало на Латинском Западе и до Бенедикта, однако именно этот святой придал ему форму и твердое основание, дал устав и обеспечил его подлинный размах. Ему же принадлежит знаменитый принцип ora et labora («молись и трудись»), как девиз всего монашеского служения, значимость которого было трудно переоценить, особенно в эпоху хаотизации политической и хозяйственной жизни Европы в раннем средневековье, когда именно монашество наряду с Кафедрой Святого Петра в Риме, сыграло решающую роль в выработке и сохранении европейского религиозного и культурного единства, а шире говоря – в формировании самой европейской идентичности. Как раз за эти заслуги Папа Павел VI провозгласил св. Бенедикта небесным покровителем Европы. Первое же обширное Житие этого святого составил святой Папа Римский Григорий Великий, живший полувеком позднее.

Бенедикт родился около 480 г. в древнем итальянском городке Нурсии в центральной части Апеннинского полуострова в зажиточной семье. Мальчиком он был послан на учебу в Рим, который тогда находился под властью короля остготов Теодориха, однако склонности к светским наукам не проявил. По словам св. Григория Великого: «Желая быть угодным одному лишь Богу, он решил всё бросить и сделаться монахом».

О подвигах монахов-анахоретов в Египте и вообще в восточной части бывшей Римской империи тогда много рассказывали в Италии, и 14-летний Бенедикт воспылал желанием им подражать. Сначала он в сопровождении кормилицы переселился из Рима в деревню Аффидо (совр. Аффиле), где, вероятно, жили какие-то его родственники. А когда ему было около 20 лет, и вовсе покинул населенный пункт, найдя себе убежище в горном районе близ Субиако, в окрестностях разрушенной виллы императора Нерона. В это время его сестра-близнец Схоластика также приняла решение всецело посвятить себя Богу. Позднее она стала основательницей первого в Западной Европе женского монастыря. Память святой Схоластики отмечается 10 февраля.

В горах юному подвижнику встретился старец-монах по имени Роман. Он преподал юноше монашеский постриг и согласился помогать ему: указал в чаще у подножия горы пещеру и посоветовал поселиться в ней. Три года старец приносил Бенедикту пищу, иногда навещая его, но по большей части спуская еду на веревке с вершины горы. Юноша жил в это время в полном одиночестве. В борьбе с плотскими искушениями он, раздевшись донага, бросался в заросли крапивы и терновника, катаясь в них до тех пор, пока жгучая боль от порезов и ран не заставляла отступать греховные помыслы.

Спустя три года на пещеру подвижника случайно наткнулись пастухи, после чего многие в окрестностях узнали о его существовании. Насельники одного из близлежащих монастырей принялись уговаривать его стать их духовным наставником и пастырем. Бенедикт долго отказывался, ссылаясь на то, что его нравы слишком суровы для обычных монахов, но, в конце концов, позволил себя уговорить. Возглавив таким образом монастырь, он ввел там суровые правила по образцу египетских киновий, так что братия вскоре пожалела, что избрала себе такого настоятеля. Его даже попытались отравить, однако, по преданию, когда Бенедикт совершил над чашей с отравленным вином крестное знамение, чаша распалась на куски. Бенедикт тут же всё понял, но не стал гневаться, а с улыбкой сказал: «О чада! Да помилует вас милосердный Господь! Зачем вы задумали сделать мне это? Поищите себе другого отца, я же не могу больше у вас оставаться», после чего вернулся в свою пещеру.

Но его слава продолжала распространяться и разошлась уже по всей Италии. Многие люди, вдохновленные идеалами иноческой жизни, специально селились неподалеку, так что вокруг пещеры вырос целый городок из новопостроенных келий, которые постепенно заполнили весь лес. Тогда Бенедикт провел первую структуризацию стихийно возникшего вокруг него движения: он разделил учеников на 12 общежительных монастырей, каждый – со своим настоятелем во главе, а за собой оставил координацию и общее руководство. Его резиденцией стал монастырь Св. Климента на берегу озера. Однако следствием роста нового монашества стал конфликт с местным белым духовенством, в результате чего Бенедикт принял решение оставить свою обитель и вместе с несколькими учениками (большинство осталось в уже основанных им монастырях) отправился на юг Италии, где поселился в окрестностях городка Касин близ Неаполя. Тут он обнаружил на высокой горе заброшенный языческий храм, который Григорий Великий назвал храмом Аполлона, хотя проведенные раскопки показали, что это был храм Юпитера. На этом месте св. Бенедикт заложил две церкви: во имя Св. Мартина и во имя Св. Иоанна Крестителя. Так было положено начало знаменитому аббатству Монте-Кассино.

Именно для этой обители Бенедикт написал свой разошедшийся по всей Европе и ставший классическим Устав, что произошло около 529 года. Устав Святого Бенедикта (Regula Benedicti) творчески вобрал в себя традицию древнегалльского монашества, монашества св. Августина, но главным образом – киновийного восточного монашества, восходящего к наследию св. Пахомия Великого, с которым св. Бенедикт познакомился через сочинения св. Василия Великого и св. Иоанна Кассиана. Однако Бенедикт адаптировал его к возможностям и нуждам западного христианства. Сознавая, что аскетическая монашеская жизнь Востока трудно прививается на Западе, Бенедикт несколько смягчил требования. Его правила не требовали от монашествующих тех лишений, которые возлагали на себя восточные пустынники, но заповедовали порядок, умеренность и трудолюбие. Тем не менее, даже в таком виде, Устав Бенедикта многим казался слишком строгим.

Имущество монахов было общим, и после поступления в монастырь они не должны были иметь никакой личной собственности, что, однако, не означало, что быть бедным и не владеть собственностью должен был весь монастырь в целом. Так было положено начало практике крупных аббатств, превратившихся в центры хозяйственной и культурной жизни средневековой Европы.

Духовность братии основывалась на трех добродетелях: послушании, безмолвии и смирении. Смирение и послушание Бенедикт ставил выше физической аскезы. Все монахи должны были практиковать отречение от собственной воли и находиться в полном и безусловном подчинении у настоятеля: им вменялось в обязанность смотреть на него как на наместника Христа на земле. Иноки должны были вставать в 2 часа ночи и отправлять ежедневно 8 богослужений. На физический труд отводилось 7 часов. Часть времени предназначалась для заучивания наизусть текстов Священного Писания, для чтения Житий святых и других благочестивых и назидательных книг. В ходе трапезы вслух читалась духовная литература и не допускалось никаких разговоров.

Некоторые заметные отступления от восточных строгостей имели место в правилах питания. По Уставу Бенедикта, монахам предлагалось два рода кушаний, и если первое было строго вегетарианским, то второе включало яйца и рыбу. Для больных монахов допускалось даже вкушение мяса птицы, только мясо четвероногих животных исключалось абсолютно. Каждому монаху полагалась чаша вина в день. Ежедневной порцией был фунт хлеба, но вообще все детали относительно того, какие продукты и в каком количестве употреблять, Бенедикт оставлял на усмотрение аббатов.

Одежда монахам полагалась грубая и простая. Они должны были спать по 10-12 человек в помещении, каждый на отдельной кровати, не снимая одежд и поясов. После Вечерни не дозволялось никаких разговоров. Монахи должны были жить только тем, что заработали сами, а избыток отдавать нуждающимся. Сам Бенедикт строго следовал этому правилу и трудился наравне со всеми. Приношения, которые ему посылали жители соседних сел, он раздавал нищим.

Чтобы обеспечить себе средства для пропитания, монахи занимались полевыми работами. По Уставу, хозяйству каждого монастыря должны были принадлежать сад, мельница, колодец, пекарня и другие необходимые службы. Части монахов в качестве послушания вместо физического труда могла вменяться в обязанность переписка рукописей. Этот пункт Устава Святого Бенедикта сыграл огромную роль в истории европейской культуры. Следуя ему, бенедиктинцы на протяжении всего средневековья переписывали и передавали последующим поколениям сочинения христианской и классической древности, основная часть которых только благодаря им дошла до нашего времени.

Устав Святого Бенедикта стал правилом жизни для всех монастырей Западной Европы в раннем средневековье. Ему до сих пор следуют обители Ордена бенедиктинцев, из него же выводятся уставы Орденов цистерцианцев, траппистов и картезианцев.

Житие Бенедикта, написанное св. Григорием Великим, приписывает ему сверхъестественные дары благодати и способности. Так сообщается, что около 544 г. в аббатство Монте-Кассино приехал король остготов Тотила, который в то время вел войну за обладание Италией с войсками Восточно-Римского (Византийского) императора Юстиниана. Во время духовной беседы святой упрекнул Тотилу в жестокостях и предсказал, что тот отобьёт обратно Рим, который на тот момент находился в руках византийцев, и умрет на десятый год своего правления. Все эти предсказания в точности сбылись. Существуют свидетельства, что после той встречи Тотила, помня о словах святого Бенедикта, несколько укротил свою жестокость. В Житии сообщается о многих других чудесах отца западного монашества: кроме дара прозорливости, ему приписывали дар исцеления и даже один случай воскрешения из мертвых. В заключение своего повествования Папа Григорий пишет, что святой Бенедикт предвидел свою смерть и знал день, в который она наступит. Когда этот день настал, он попросил отнести его в монастырскую часовню, где принял Святое Причастие и умер стоя, поддерживаемый монахами, с молитвенно воздетыми ввысь руками.

Святой закончил свой земной путь в аббатстве Монте-Кассино 21 марта 547 г., но уже в конце VIII столетия его память в Западной Церкви стали совершать 11 июля. Почитают св. Бенедикта (св. Венедикта) и в Восточной (Православной) Церкви: здесь его память приходится на 14 (27) марта. В иконографии святого Бенедикта обычно изображают в чёрном монашеском облачении. Его иконографические символы: свиток Устава, жезл аббата, пучок розог, треснувший кубок или кубок со змеёй (указание на попытку отравления), ворон с куском хлеба в клюве. Первые изображения св. Бенедикта датируются VIII веком.

Папа Павел VI в Апостольском послании Pacis nuntius (24 X 1964) провозгласил святого Бенедикта Покровителем Европы ввиду огромной роли этого святого и монахов основанного им ордена в становлении христианской цивилизации Старого Континента. Святой Иоанн Павел II в Апостольском послании Egregiae virtutis (31 XII 1980) провозгласил со-покровителями Европы святых Кирилла и Мефодия (ср. Энциклику Slavorum apostoli, 2 VI 1985).

В. Дегтярев