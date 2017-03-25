Жителей Пенсильвании не устраивают кресты на мосту между зданиями католического университета

В пригороде Филадельфии в американском штате Пенсильвания несмотря на жалобы некоторых местных налогоплательщиков на территории католического университета Вилланова (Villanova) будет построен мост с христианскими крестами, сообщает Catholic News Agency.

После долгих дебатов Совет уполномоченных поселка Раднор проголосовал за утверждение вызвавшего споры пешеходного моста, который соединит главный кампус университета Вилланова с новым университетским городком.

Главной темой обсуждения стали два полутораметровых креста, которые планируется установить в верхней части моста. Эти кресты будут видны путешественникам, передвигающимся по шоссе №30, проходящему под мостом.

Некоторые местные налогоплательщики жаловались, что, размещая кресты над дорогой общего пользования, университет переступает границу разделения церкви и государства.

«Я думаю, что они переступают через свое чувство экуменизма, суя эти кресты нам в лица», — цитирует издание Сару Пиллинг (Sara Pilling), давнюю местную жительницу и противницу установки крестов.

Другие утверждают, что на деньги налогоплательщиков не должен финансироваться мост, который демонстрирует проявления религии. Руководство Вилланова заявляет, что университет не выходит за рамки своих прав, размещая кресты на принадлежащем заведению мосту.

По словам директора университета, отца Питера Донохью (Peter Donohue), на каждом здании учебного заведения имеется крест.

«Я понимаю чувства людей, но это то, что мы делали всегда. Это часть того, чем мы есть. Мы — религиозное учебное заведение», — приводит Catholic News Agency его слова.

Некоторые местные жители считают, что компромиссное решение состояло бы в том, чтобы повернуть кресты таким образом, чтобы они смотрели на пешеходов, или включить их в проект моста другим способом.

«Хотя мы признаем важность Вилланова для нашего сообщества и известность, которую он приносит Раднору, но есть ли более умеренные способы отразить католичество университета?» — цитирует издание президента Лиги женщин-избирателей Раднора Роберту Винтерс (Roberta Winters).

По словам представителя правления поселка Люка Кларка (Luke Clark), мост действует уже довольно продолжительное время и является отличным вариантом для множества пересекающих проезжую часть студентов.

«Дизайн выглядит отлично. Там будут установлены кресты. Правильно это или нет, я не знаю. Но в конце концов мост — это собственность университета, который является религиозным учреждением. И в большинстве своем закон в его пользу», — сказал Л. Кларк.

Даже после того, как местный Совет единогласно проголосовал за утверждение моста, некоторые заинтересованные местные жители связались с некоммерческим Фондом свободы от религии (Freedom From Religion Foundation). Фонд направил в Департамент транспорта штата Пенсильвания (PennDOT) «строго сформулированное письмо», в котором утверждает, что христианские символы на мосту Вилланова были «профинансированы неконституционно», и просит ведомство посодействовать в демонтаже крестов.

В ответном письме Департамент сообщил, что не может контролировать то, как университет, расходуя собственные средства, распоряжается своей собственностью, которую составляют как сами кресты, так и большая часть моста.

После голосования в поселке Раднор вице-президент колледжа Вилланова по связям с правительством Крис Коволски (Chris Kovolski) заявил СМИ: «Мы рады, что сегодняшняя беседа привела к тому, что университет смог продвинуться вперед».

Частный университет Вилланова был основан в 1842 году Орденом святого Августина. Назван в честь святого Томаса из Виллановы. Учебное заведение является старейшим католическим университетом Пенсильвании.

Источник: Rublev.com