Является ли наукой теология? Конференция «Теология в современном научно-образовательном пространстве» состоялась в Москве

Является ли наукой теология? Конференция «Теология в современном научно-образовательном пространстве» состоялась в Москве

Ноябрь 06, 2018

II Всероссийская научная конференция « в научно-образовательном пространстве» состоялась 1-2 ноября в Москве под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). 2 ноября в Научно-исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) прошло главное пленарное заседание форума, на котором с программным докладом выступил Патриарх Кирилл.

Как сообщил митрополит Волоколамский Иларион – президент НОТА, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, заведующий кафедрой теологии НИЯУ МИФИ, московской предшествовал региональный этап: обсуждения разных аспектов заявленной темы прошли с 1 по 30 октября на базе ведущих вузов – членов НОТА. Перед началом работы 2 ноября прозвучали официальные приветствия участникам и организаторам: от президента РФ Владимира Путина, министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, ректора МГУ им. Ломоносова, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего, президента Российской академии образования Юрия Зинченко, ректора НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова.

В своем докладе «Теология и ценности: будущее России» Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение теологии в университетскую систему – это не новаторство, а «просто восстановление справедливости», учитывая, что вся университетская система как таковая выросла из двух предметов — теологии и философии. Однако нет ничего неожиданного в том, что до сих пор возникают вопросы относительно правомерности включения теологии в университетскую программу, поскольку «целые поколения выросли в сознании того, что между наукой и религией непреодолимая пропасть». Поэтому потребовались годы, чтобы побороть «абсурдный стереотип, что теология — это не наука». И теперь «мы просто входим в систему, которая была создана в самом начале формирования мирового университетского образования и которая сохраняется во многих странах», сказал предстоятель .

Он подчеркнул, что развитие теологии как научной отрасли не предполагает нарушения принципа светскости университетского образования. «Я слышал байку, что, мол, хитрые церковники хотят за бюджетные деньги в высших учебных заведениях батюшек подготавливать. Могу всех обрадовать (или разочаровать): ничего подобного не будет. По одной причине — подготовка священников требует куда более основательного подхода, чем организация теологии в высшей школе», – сказал Патриарх и подробно объяснил специфику подготовки священнослужителей. По его словам, задача теология в светском образовательном и научном пространстве – «готовить специалистов, которые бы глубоко знали вероучение религиозной традиции, которое формирует ценностное мировоззрение или, как принято говорить, культурные коды», а также «предоставить студентам знания о доктринах основных религиозных традиций». Эту задачу можно решить через создание качественной современной системы теологического образования в России. Патриарх уверен, что это вопрос «государственной важности»: «от его решения во многом зависит сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в нашей стране», поскольку «некомпетентность в вопросах веры весьма дорого обходится людям: этой неграмотностью, как известно, пользуются те, кто стремится к дестабилизации общества, к использованию религии в политических целях».

В своем докладе Предстоятель РПЦ коснулся вопроса о востребованности выпускников-теологов. По его словам, их ждет работа в качестве специалистов в сфере межрелигиозных, межконфессиональных и межэтнических отношений для государственной службы, для работы в муниципальных образованиях. В школе теолог-педагог может обеспечить качественное преподавание Основ религиозной культуры (сегодня же Основы религиозной культуры «преподаются только для галочки», посетовал Патриарх). На новое поколение теологов-преподавателей Патриарх Кирилл возлагает надежды как на активных участников воспитательного процесса, «становления патриотического сознания наших школьников». Кроме того, нужно готовить не только учителей для школы, но и ученых-теологов, а для этого необходимо выстроить «вертикаль изучения теологии, которая включает в себя, в том числе, защиту кандидатских и докторских диссертаций».

Завершая, Патриарх Кирилл еще раз подчеркнул значение теологического образования для будущего России: «Серьезное отношение к теологии поможет нам в решении многих актуальных задач и проблем, которые сегодня стоят перед нашим обществом».

Задачи, поставленные в докладе Патриарха, конкретизировал в своем выступлении митрополит Иларион. Но прежде он обратил внимание на опасности и риски, связанные с развитием цифровой среды: «огромные неконтролируемые потоки информации (точнее будет сказать: контролируемые не нами), в которых может утонуть неподготовленный человек», зачастую воспринимаются как «торжество открытости, демократии и проявление свободы». Эти «иллюзии» уходят, когда мы узнаём про выстрелы в керченском колледже, про вербовки студентов через соцсети в экстремистские организации или случаи вовлечения подростков в группы самоубийц. Такая ситуация с особой остротой ставит вопрос о формировании у подрастающего поколения «ценностного мировоззрения и умения критически мыслить», о том, чтобы «наполнить души и сердца наших детей любовью к Богу, приобщить их к вере», что, в свою очередь, актуализирует тему содержания образования.

Далее митрополит Иларион подробно рассмотрел две группы вопросов, связанных с развитием теологической составляющей в системе высшего образования: направленность подготовки специалистов на Кафедрах теологии и перспективы трудоустройства выпускников; обеспечение качества подготовки теологов, исходя из этих перспектив. Речь шла о необходимости готовить на Кафедрах теологии будущих сотрудников госструктур всех уровней, ответственных за государственно-конфессиональные, религиозные и национальные отношения, преподавателей теологии в вузах и религиозных культур в школе. Докладчик раскрыл особенности каждого из этих поприщ и, соответственно, подготовки к ним. Эффективным инструментом решения задач теологического образования митрополит Иларион считает Научно-образовательную теологическую ассоциацию (НОТА), которая сотрудничает с Рособрнадзором, Росаккредагентством, Российской академией образования, Федеральным УМО по теологии, Учебным комитетом Русской Православной Церкви, экспертами по теологии Межрелигиозного совета России и другими заинтересованными сторонниками этой работы.

Далее на пленарном заседании выступили: Владимир Филиппов – ректор Российского университета дружбы народов, председатель ВАК при Минобрнауки России; митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, глава Татарстанской митрополии, ректор Казанской духовной семинарии; Дамир Мухетдинов – первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации; Алина Левитская – ректор Северо-Кавказского федерального университета; протоиерей Максим Козлов – председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, и другие. Работа конференции продолжилась в форматах симпозиумов и круглых столов, на которых были запланированы более ста докладчиков: деятелей науки, светского и духовного образования, культуры, представителей профильных госструктур, общественных организаций и разных религий, священнослужителей и мирян.

Доклады и итоговые документы II Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве» будут изданы отдельным сборником.

Источник: Благовест-инфо

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