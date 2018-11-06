Является ли наукой теология? Конференция «Теология в современном научно-образовательном пространстве» состоялась в Москве

II Всероссийская научная конференция «Теология в научно-образовательном пространстве» состоялась 1-2 ноября в Москве под эгидой Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА). 2 ноября в Научно-исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ) прошло главное пленарное заседание форума, на котором с программным докладом выступил Патриарх Кирилл.

Как сообщил митрополит Волоколамский Иларион – президент НОТА, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, заведующий кафедрой теологии НИЯУ МИФИ, московской конференции предшествовал региональный этап: обсуждения разных аспектов заявленной темы прошли с 1 по 30 октября на базе ведущих вузов – членов НОТА. Перед началом работы конференции 2 ноября прозвучали официальные приветствия участникам и организаторам: от президента РФ Владимира Путина, министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, ректора МГУ им. Ломоносова, президента Российского союза ректоров Виктора Садовничего, президента Российской академии образования Юрия Зинченко, ректора НИЯУ МИФИ Михаила Стриханова.

В своем докладе «Теология и ценности: будущее России» Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение теологии в университетскую систему – это не новаторство, а «просто восстановление справедливости», учитывая, что вся университетская система как таковая выросла из двух предметов — теологии и философии. Однако нет ничего неожиданного в том, что до сих пор возникают вопросы относительно правомерности включения теологии в университетскую программу, поскольку «целые поколения выросли в сознании того, что между наукой и религией непреодолимая пропасть». Поэтому потребовались годы, чтобы побороть «абсурдный стереотип, что теология — это не наука». И теперь «мы просто входим в систему, которая была создана в самом начале формирования мирового университетского образования и которая сохраняется во многих странах», сказал предстоятель РПЦ.

Он подчеркнул, что развитие теологии как научной отрасли не предполагает нарушения принципа светскости университетского образования. «Я слышал байку, что, мол, хитрые церковники хотят за бюджетные деньги в высших учебных заведениях батюшек подготавливать. Могу всех обрадовать (или разочаровать): ничего подобного не будет. По одной причине — подготовка священников требует куда более основательного подхода, чем организация теологии в высшей школе», – сказал Патриарх и подробно объяснил специфику подготовки священнослужителей. По его словам, задача теология в светском образовательном и научном пространстве – «готовить специалистов, которые бы глубоко знали вероучение религиозной традиции, которое формирует ценностное мировоззрение или, как принято говорить, культурные коды», а также «предоставить студентам знания о доктринах основных религиозных традиций». Эту задачу можно решить через создание качественной современной системы теологического образования в России. Патриарх уверен, что это вопрос «государственной важности»: «от его решения во многом зависит сохранение гражданского согласия и межрелигиозного мира в нашей стране», поскольку «некомпетентность в вопросах веры весьма дорого обходится людям: этой неграмотностью, как известно, пользуются те, кто стремится к дестабилизации общества, к использованию религии в политических целях».

В своем докладе Предстоятель РПЦ коснулся вопроса о востребованности выпускников-теологов. По его словам, их ждет работа в качестве специалистов в сфере межрелигиозных, межконфессиональных и межэтнических отношений для государственной службы, для работы в муниципальных образованиях. В школе теолог-педагог может обеспечить качественное преподавание Основ религиозной культуры (сегодня же Основы религиозной культуры «преподаются только для галочки», посетовал Патриарх). На новое поколение теологов-преподавателей Патриарх Кирилл возлагает надежды как на активных участников воспитательного процесса, «становления патриотического сознания наших школьников». Кроме того, нужно готовить не только учителей для школы, но и ученых-теологов, а для этого необходимо выстроить «вертикаль изучения теологии, которая включает в себя, в том числе, защиту кандидатских и докторских диссертаций».

Завершая, Патриарх Кирилл еще раз подчеркнул значение теологического образования для будущего России: «Серьезное отношение к теологии поможет нам в решении многих актуальных задач и проблем, которые сегодня стоят перед нашим обществом».



Задачи, поставленные в докладе Патриарха, конкретизировал в своем выступлении митрополит Иларион. Но прежде он обратил внимание на опасности и риски, связанные с развитием цифровой среды: «огромные неконтролируемые потоки информации (точнее будет сказать: контролируемые не нами), в которых может утонуть неподготовленный человек», зачастую воспринимаются как «торжество открытости, демократии и проявление свободы». Эти «иллюзии» уходят, когда мы узнаём про выстрелы в керченском колледже, про вербовки студентов через соцсети в экстремистские организации или случаи вовлечения подростков в группы самоубийц. Такая ситуация с особой остротой ставит вопрос о формировании у подрастающего поколения «ценностного мировоззрения и умения критически мыслить», о том, чтобы «наполнить души и сердца наших детей любовью к Богу, приобщить их к вере», что, в свою очередь, актуализирует тему содержания образования.

Далее митрополит Иларион подробно рассмотрел две группы вопросов, связанных с развитием теологической составляющей в системе высшего образования: направленность подготовки специалистов на Кафедрах теологии и перспективы трудоустройства выпускников; обеспечение качества подготовки теологов, исходя из этих перспектив. Речь шла о необходимости готовить на Кафедрах теологии будущих сотрудников госструктур всех уровней, ответственных за государственно-конфессиональные, религиозные и национальные отношения, преподавателей теологии в вузах и религиозных культур в школе. Докладчик раскрыл особенности каждого из этих поприщ и, соответственно, подготовки к ним. Эффективным инструментом решения задач теологического образования митрополит Иларион считает Научно-образовательную теологическую ассоциацию (НОТА), которая сотрудничает с Рособрнадзором, Росаккредагентством, Российской академией образования, Федеральным УМО по теологии, Учебным комитетом Русской Православной Церкви, экспертами по теологии Межрелигиозного совета России и другими заинтересованными сторонниками этой работы.



Далее на пленарном заседании выступили: Владимир Филиппов – ректор Российского университета дружбы народов, председатель ВАК при Минобрнауки России; митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, глава Татарстанской митрополии, ректор Казанской духовной семинарии; Дамир Мухетдинов – первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации; Алина Левитская – ректор Северо-Кавказского федерального университета; протоиерей Максим Козлов – председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, и другие. Работа конференции продолжилась в форматах симпозиумов и круглых столов, на которых были запланированы более ста докладчиков: деятелей науки, светского и духовного образования, культуры, представителей профильных госструктур, общественных организаций и разных религий, священнослужителей и мирян.

Доклады и итоговые документы II Всероссийской научной конференции «Теология в научно-образовательном пространстве» будут изданы отдельным сборником.

Источник: Благовест-инфо