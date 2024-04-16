Кураев сообщил, что Константинополь восстановил его в сане — ТАСС

Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев*, лишенный сана Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил, что Патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане и включил в число клириков, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на ТАСС.

«Мы приняли ваше обращение и, тщательно рассмотрев дело и вопросы, касающиеся вас, определили, что канонические наказания, наложенные на вас вашей духовной властью, никоим образом не вытекают из церковных критериев», – говорится в документе, который Андрей Кураев* опубликовал в своем блоге.

«Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. <…> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором», – говорится также в тексте документа.

Епархиальный суд ранее принял решение лишить Кураева* сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года от ковида протоиерея Александра Агейкина, а также за «признаки хулы на церковь» в ряде его заявлений. В апреле 2021 года Патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева* сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа «на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время».

В апреле 2023 года Патриарх Кирилл лишил Кураева* священного сана. В указе предстоятеля РПЦ говорилось о том, что за время, прошедшее с наложения патриаршего моратория на соответствующее решение Епархиального суда Москвы в отношении Кураева, он не проявил «ни на словах, ни в делах признаков покаяния» и «не прекратил свою деструктивную деятельность».

В октябре 2023 года Кураев покинул Россию, а в ноябре сообщил, что находится в Праге.



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