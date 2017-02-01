XV сессия Комиссии по богословскому диалогу между Католической и древневосточными Церквами пройдет в Армении

В Риме завершилась XIV сессия Комиссии по богословскому диалогу между Католической и древневосточными Церквами, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на пресс-канцелярию Первопрестольного Эчмиадзина.

На сессии обсуждались вопросы истории практики причастия, которой придерживаются Римско-Католическая и древневосточные Церкви (к ним относятся семь древнехристианских Церквей, среди которых и Армянская Апостольская Церковь).

Комиссия римской встречи приняла решение провести очередную, пятнадцатую по счету сессию в Эчмиадзине. Сессия по приглашению Католикоса Всех армян Гарегина II будет проходить с 29 января по 5 февраля 2018 года в стенах монастырского комплекса Эчмиадзина. Темой встречи двух христианских семей станут сформированные в Церквах представления и литургическо-теологические особенности чина рукоположения, покаяния и елеосвящения.