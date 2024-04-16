В Санкт-Петербурге студенты православной академии посетили католическую семинарию (+ ФОТО)

12 апреля группа студентов 2 курса бакалавриата Санкт-Петербургской Духовной Академии вместе с курсовым наставником священником Кириллом Никитиным с дружеским визитом побывала в Католической высшей духовной семинарии «Мария–Царица Апостолов». Вот что рассказал об этой встрече паблик «Академия на Неве».

Встретил второкурсников из СПбДА ректор католической семинарии монсеньор Сергей Тимашов, который провёл экскурсию по Успенскому собору и рассказал об истории католичества в России.

Далее студенты проследовали в корпус семинарии, где они побывали в домовом храме-часовне, ризнице и аудиториях. Здесь им удалось пообщаться со студентами как греко-католической, так и латинской традиции. Обсуждались вопросы целибата духовенства, распорядка богослужебной и учебной жизни.

Также разговор коснулся вопроса межхристианских отношений, где отец Сергей особенно выделил фигуру известного выпускника СПбДА митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), который много сил положил на сближение Православной и Римско-Католической Церкви.

В конце визита студенты поблагодарили ректора за добрый приём, а он, в свою очередь, пригласил ребят чаще посещать католические духовные школы, особенно для написания работ по сравнительному богословию.

Своими впечатлениями поделился студент 2 курса бакалавриата Иван Пышкин:

«Встреча, на мой взгляд, была очень интересной и плодотворной. Нам удалось не просто побывать на экскурсии, но и в свободном формате поговорить с ректором и студентами разных традиций. Особенно порадовало, что отец Сергей Тимашов пригласил нас в дальнейшем для посещения семинарской библиотеки. Уверен, что это поможет как научной работе, так и изучению сравнительного богословия».