В Санкт-Петербурге студенты православной академии посетили католическую семинарию (+ ФОТО)
12 апреля группа студентов 2 курса бакалавриата Санкт-Петербургской Духовной Академии вместе с курсовым наставником священником Кириллом Никитиным с дружеским визитом побывала в Католической высшей духовной семинарии «Мария–Царица Апостолов». Вот что рассказал об этой встрече паблик .
Встретил второкурсников из СПбДА ректор католической семинарии монсеньор Сергей Тимашов, который провёл экскурсию по Успенскому собору и рассказал об истории католичества в России.
Далее студенты проследовали в корпус семинарии, где они побывали в домовом храме-часовне, ризнице и аудиториях. Здесь им удалось пообщаться со студентами как греко-католической, так и латинской традиции. Обсуждались вопросы целибата духовенства, распорядка богослужебной и учебной жизни.
Также разговор коснулся вопроса межхристианских отношений, где отец Сергей особенно выделил фигуру известного выпускника СПбДА митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова), который много сил положил на сближение Православной и Римско-Католической Церкви.
В конце визита студенты поблагодарили ректора за добрый приём, а он, в свою очередь, пригласил ребят чаще посещать католические духовные школы, особенно для написания работ по сравнительному богословию.
Своими впечатлениями поделился студент 2 курса бакалавриата Иван Пышкин:
«Встреча, на мой взгляд, была очень интересной и плодотворной. Нам удалось не просто побывать на экскурсии, но и в свободном формате поговорить с ректором и студентами разных традиций. Особенно порадовало, что отец Сергей Тимашов пригласил нас в дальнейшем для посещения семинарской библиотеки. Уверен, что это поможет как научной работе, так и изучению сравнительного богословия».
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