Папа Франциск восстановил титул «Патриарх Запада»

Титул «Патриарх Запада» вновь появился среди почетных званий Римского понтифика, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA. В «Папском ежегоднике» за 2024 год, который вышел из печати 9 апреля, восстановлено это древнее именование, упраздненное в 2006 году Бенедиктом XVI.

До последнего времени полный список титулов Папы выглядел таким образом: «Епископ Рима, Викарий Христа, Преемник князя апостолов, Глава вселенской Церкви, Верховный понтифик, Примас Италии, Архиепископ и митрополит Римской провинции, Суверен государства-города Ватикан, Раб рабов Божьих». Интересно, что титул «Папа» там не фигурирует. Теперь список пополнился именованием «Патриарх Запада», которое, по мнению историков, было впервые принято Папой Феодором еще в 642 году, однако в «Папский ежегодник» оно было включено лишь в 1863 году, при Пие IX.

В 2006 году Бенедикт XVI счел титул «устаревшим». В разъяснении, опубликованном тогда Папским советом по содействию христианскому единству (ныне – Дикастерия по содействию христианскому единству), отмечалось, что культурное и географическое понимание Запада расширилось за пределы Западной Европы и охватило также Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию.

Решение Папы Ратцингера было без восторга воспринято в православном мире, где некоторые богословы увидели в нем стремление Рима расширить свою власть. Однако в Папском совете успокоили своих восточных партнеров, заявив: «Отказ от этого титула призван выразить исторический и богословский реализм и в то же время стать отказом от притязаний, что могло бы принести пользу экуменическому диалогу».

На этот раз ни Дикастерия по содействию христианскому единству, ни пресс-служба Святого Престола не опубликовали заявления, объясняющего решение Папы Франциска восстановить патриарший титул.

По мнению ряда ватиканистов, решение римского понтифика может быть связано с его интересом к темам синодальности и экуменического диалога. Возможно, именно поэтому Папа Бергольо решил оглянуться назад, на первые века христианства, когда не было разделений между Церквами Запада и Востока. Титул «Патриарх Запада» напоминает об опыте первого тысячелетия церковной истории, когда существовало пять патриарших кафедр: Римская, Константинопольская, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская, – составлявшие так называемую Пентархию.

Эксперты не исключают, что восстановление патриаршего титула Римского понтифика следует рассматривать в контексте подготовки к празднованию 1700-летия Первого вселенского собора в Никее. Еще два года назад Папа Франциск предложил взглянуть на этот юбилей как на новый стимул к объединению Церквей. Призыв становится тем более актуальным, что в 2025 году христиане всех конфессий будут праздновать Пасху в один день – 20 апреля.

О сближении с Западной Церковью также заявлял Константинопольский Патриарх Варфоломей. «Мы молим Господа славы, чтобы совместное празднование Пасхи, которое ожидает нас в следующем году, было не просто счастливым совпадением, случайным событием, а началом определения общей даты ее ежегодного празднования христианским миром Востока и Запада», – говорил он.

Исторически титул Патриарха остается единственным титулом, общим для Востока и Запада и, восстановив его, Франциск в некотором смысле поставил себя на один уровень с православными первоиерархами, отмечает cath.ch.