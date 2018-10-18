XV Генеральная ассамблея Синода: Тринадцатая общая конгрегация

Обсуждения третьей части рабочего документа Синода епископов продолжились на 13-й Общей конгрегации (17 октября).

Выступившие на ней иерархи предложили волнующие свидетельства о молодых людях, которые живут в странах с христианским меньшинством, часто подвергающимся гонениям. Пример этих святых наших дней порождает обращения среди молодежи, ведь каждый молодой человек нуждается в подлинных свидетелях Евангелия.

Затем Отцы Синода говорили о вызове современной материалистской и гедонистской культуры, стремящейся изгнать Бога и сердца человека, предлагая ему идолов, таких как деньги и мгновенные удовольствия, вместо христианских ценностей, например, семьи.

Участники ассамблеи не обошли вниманием и проблему безработицы среди молодежи. Церковь призвана быть семьей, заботящейся о новых поколениях, особенно о тех, кто вынужден эмигрировать, оставляя свои корни и семью.

В Зале Синода прозвучал призыв не отказываться от права Церкви воспитывать молодежь в школах и университетах. Необходимо «спасти» уже существующие католические школы прежде чем создавать новые. Нужно сказать «нет» прозелитизму, но при этом продвигать школьные программы, вдохновляющиеся католическим вероучением. Не следует также забывать о многочисленны семьях, у которых нет средства для того, чтобы дать ребенку хорошее образование.

В ходе 13-й Общей конгрегации высказались несколько слушателей; в частности, они поделились своим опытом обращения благодаря новым церковным движениям. Прозвучала идея поддержать формы общинной жизни молодежи, основанные на особых уставах и посвятившие себя евангелизации.

Источник: Vatican News