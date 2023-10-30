Итоговый документ Синода: Церковь открыта для всех

29 октября в Ватикане был обнародован Сводный доклад по итогам октябрьской Генеральной ассамблеи Синода епископов на тему синодальности. Передает русская служба Vatican News.

Результатом первой сессии стал сорокастраничный документ из трёх частей, наметивший путь для работы второй сессии в 2024 году. Среди затронутых вопросов – роль мирян, роль женщин, служение духовенства, бедность, миграция, злоупотребления в Церкви, экология, экуменизм, миссия Церкви в цифровом пространстве. На эти и другие вызовы Вселенская Церковь пыталась дать ответ в малых рабочих группах и в регулярных докладах.

Четырёхнедельная работа ассамблеи «проходила в то время, когда в мире бушуют старые и новые войны, с абсурдной драмой бесчисленных жертв».

«Плач бедных, вынужденных мигрантов, жертв насилия и разрушительных последствий изменения климата доносится до нас не только через СМИ, но и голосами многих людей, лично вовлечённых со своими семьями и народами в эти трагические события», – говорится в Предисловии.



Часть I. Внимать каждому, начиная с жертв насилия

Как и в «Послании Народу Божьему», синодальная ассамблея подтверждает свою «открытость к выслушиванию и сопровождению каждого, включая жертв злоупотреблений и травм в Церкви» (1e). На пути к примирению и возданию справедливости это «требует устранения структурных условий, которые сделали возможными злоупотребления, и конкретных жестов покаяния».

Лик синодальной Церкви

Первым шагом является синодальность, – этот термин, по признанию самих участников Синода, «неизвестен многим членам Народа Божьего и вызывает у некоторых недоумение и тревогу» (1f), особенно среди тех, кто опасается отхода от традиции, ослабления иерархической природы Церкви (1g), потери власти или, напротив, закостенелости и нехватки смелости для перемен. Однако термины синодальный и синодальность «указывают на способ бытия Церкви, выражая общение, миссию и участие». Речь идёт о внимании к различиям и продвижении активного участия всех, начиная с пресвитеров и епископов: «Синодальная Церковь не может обойтись без их голоса» (1n), – подчёркивается в документе. «Необходимо понять причины сопротивления синодальности со стороны некоторых из них».

Миссия

Синодальность идёт рука об руку с миссией, поэтому «христианские общины должны жить в братстве с членами других религий, убеждений и культур, избегая, с одной стороны, риска самореферентности и самосохранения, а с другой – потери идентичности» (2e). В этом новом «пастырском стиле» многим представляется важным, чтобы «литургический язык стал более доступным для верующих и в большей степени воплощал в себе многообразие культур» (3l).

В центре внимания – неимущие

Много места в итоговом документе уделено бедным, которые просят Церковь о любви, понимаемой как уважение, принятие и признание» (4a). «Для Церкви выбор в пользу бедных и отверженных является богословской категорией» (4b), – отмечается в документе, причисляющем к бедным также мигрантов, коренные народы, жертв насилия, злоупотреблений (особенно женщин), жертв расизма и работорговли, людей с зависимостями, представителей меньшинств, брошенных стариков, эксплуатируемых работников (4c). «Самые уязвимые из уязвимых, которым требуется постоянная защита, – это нерождённые дети и их матери», – говорится в тексте ассамблеи, «внимающей крику новых неимущих, порождённых войнами и терроризмом, а также коррумпированностью политических и экономических систем».

Участие верующих в политике и заботе об общем благе

Церковь должна «публично осуждать несправедливость» отдельных людей, правительств и компаний, активно участвуя в политике, ассоциациях, профсоюзах, народных движениях (4g). С её стороны требуются консолидированные действия в области образования, здравоохранения и социальной помощи, без какой-либо дискриминации или исключения кого-либо (4k).

Мигранты

В центре внимания – мигранты и беженцы, многие из которых несут на себе раны от переселения, войны и насилия. Однако именно они «становятся источником обновления и обогащения для принимающих их общин и возможностью установить прямую связь с географически удалёнными Церквами» (5d). Перед лицом всё более враждебного отношения к ним Синод поощряет «практику открытого приёма и их сопровождения в созидании нового жизненного проекта и подлинного межкультурного общение между народами». Основополагающим в этом смысле является уважение к их литургическим традициям и религиозной практике, а также к языку. Например, такое слово, как «миссия» в условиях, когда «возвещение Евангелия было связано с колонизацией и даже геноцидом, несёт в себе болезненное историческое наследие» и препятствует общению (5е). Благовестие в подобных ситуациях требует признания допущенных ошибок и нового отношения к этим вопросам, подчёркивается в документе.

Борьба с расизмом и ксенофобией

Церковь призвана тщательно заботиться «о воспитании культуры диалога и встречи, а также противостоять расизму и ксенофобии, особенно в рамках программ подготовки пастырей» (5p). Необходимо «выявлять системы, которые создают или поддерживают расовую несправедливость в Церкви, и бороться с ними» (5q).

Восточные Церкви

Итоговый документ обращает внимание на Восточную Европу и недавние конфликты, вызвавшие приток многочисленных верующих с католического Востока на территории с латинским большинством. Во имя синодальности поместные Церкви латинского обряда должны помогать мигрировавшим восточным верующим сохранять свою идентичность, не подвергаясь процессам ассимиляции (6с).

На пути к христианскому единству

В отношении экуменизма говорится о «процессах покаяния и исцеления памяти» (7с), а затем цитируется выражение Папы Римского об «экуменизме крови», т.е. о христианах разных конфессий, «которые вместе отдают свои жизни за веру во Христа» (7d), и вновь выдвигается предложение об экуменической мартирологии (7о). В итоговом документе подчёркивается: сотрудничество между всеми христианами является ресурсом «для исцеления от культуры ненависти, разделения и войны, которая натравливает друг на друга разные группы, народы и нации». Не забыт и вопрос о так называемых смешанных браках – предпосылки для взаимной евангелизации (7f).



Часть II. Миряне и семьи

«Миряне и мирянки, богопосвящённые мужчины и женщины и рукоположённые священнослужители имеют равное достоинство» (8b): этот тезис неоднократно звучит в Сводном докладе. Также подчёркивается, что миряне «всё больше присутствуют и активно служат в христианских общинах» (8e). Миссии Церкви необходим вклад духовных просветителей и наставников, богословов, воспитателей, катехизаторов, защитников несовершеннолетних и администраторов (8e). Поэтому различные харизмы должны быть «выявлены, признаны и оценены по достоинству»: их нельзя принижать, привлекая лишь для восполнения нехватки священников или, что ещё хуже, игнорировать, пренебрегать их участием и «клерикализовать» (8f).

Женщины

Церковь обязана проявлять твёрдую решимость в сопровождении и понимании женщин во всех аспектах их жизни, включая пастырские и сакраментальные. Женщины, говорится в документе, «требуют справедливости в обществе, отмеченном сексуальным насилием и экономическим неравенством, а также тенденцией относиться к ним как к объектам» (9с). Сопровождение и решительное продвижение женщин идут рука об руку.

Клерикализм и мачизм

Многие женщины, присутствовавшие на Синоде, «выразили глубокую признательность за труды священников и епископов, но также говорили о Церкви, которая ранит» (9f). «Клерикализм, мачизм и злоупотребление властью продолжают уродовать лицо Церкви и наносить ущерб единству». Поэтому необходимо «глубокое духовное обращение и структурные изменения, а также диалог между мужчинами и женщинами без подчинения, исключения или конкуренции» (9h).

Женский диаконат

Мнения по поводу допуска женщин к диаконскому служению (9j) разделились: для одних это неприемлемый шаг, несовместимый с Преданием; для других – возрождение практики ранней Церкви; третьи видят в этом «адекватный и необходимый ответ на знамения времени для возрождения жизненной силы и энергии Церкви». Некоторые утверждают, что эта просьба «представляет собой опасное антропологическое недоразумение, приняв которое Церковь приравняет себя к духу времени». Участники Синода рекомендуют продолжить «богословское и пастырское исследование вопроса о доступе женщин к диаконату», используя результаты специально созданных Папой комиссий и уже проведённых богословских, исторических и экзегетических исследований: «Если возможно, результаты должны быть представлены на следующей сессии ассамблеи» (9n).

Дискриминация и злоупотребления

В докладе подчёркивается настоятельная необходимость «обеспечить участие женщин в процессах принятия решений и выполнения ответственных функций в пастырской деятельности и служении», адаптируя соответствующим образом каноническое право (9m). Необходимо также бороться со случаями дискриминации в сфере занятости и несправедливой оплаты труда, в том числе и в Церкви, где «богопосвящённые женщины часто считаются дешёвой рабочей силой» (9o). Следует расширить доступ женщин к богословскому образованию и программам подготовки (9p), а также способствовать использованию инклюзивного языка в литургических текстах и церковных документах (9q).

Богопосвящённая жизнь

Признавая богатство и разнообразие форм богопосвящённой жизни, документ предостерегает от «авторитарного стиля, не оставляющего места для братского диалога»: отсюда возникают случаи злоупотреблений различного рода, и эта проблема «требует решительного и адекватного вмешательства» (10d).

Диаконы и их подготовка

Участники Синода благодарны диаконам, «призванным служить Народу Божьему, выражать духовную близость людям, принимать и выслушивать каждого» (11b). Опасность всегда заключается в клерикализме, деформации священства, которой необходимо противостоять «с самых ранних стадий подготовки» благодаря живому контакту с людьми и нуждающимися (11с). В этом же ключе выражается просьба о том, чтобы семинарии или другие пути подготовки кандидатов к служению были связаны с повседневной жизнью общин (11e), чтобы избежать «риска формализма и идеологий, которые ведут к авторитарному отношению и препятствуют подлинному росту призвания».

Безбрачие

В докладе затрагивается и тема безбрачия, по поводу которого на ассамблее высказывались разные мнения. «Все высоко отзываются о его пророческой ценности и свидетельстве соответствия Христу; некоторые задаются вопросом, должна ли его богословская значимость для пресвитерского служения обязательно превращаться в дисциплинарное обязательство в латинской Церкви, особенно там, где это затруднено церковным и культурным контекстом. Эта тема не нова и требует дальнейшего рассмотрения».

Роль епископов

Немало внимания уделяется и роли епископа, который призван продвигать общую ответственность, то есть вовлекать другие субъекты епархии и духовенство, чтобы уменьшить перегрузку административными и юридическими обязательствами, которые часто мешают его миссии (12е). В то же время отмечается, что епископ «не всегда находит человеческую поддержку и духовную опору и что болезненное переживание определённого одиночества – не редкость» (12е).

Случаи злоупотреблений

Что касается проблемы злоупотреблений, которая «ставит многих епископов перед необходимостью совмещать роль отца и судьи» (12i), предлагается рассмотреть «возможность поручения судебной задачи другому канонически установленному органу» (12i).



Часть III. Подготовка

Участники Синода предлагают синодальный подход к образованию, способный «углубить тему аффективного и сексуального воспитания, сопровождать молодых людей на пути к зрелости и поддерживать эмоциональное взросление тех, кто призван к безбрачию и целомудрию в богопосвящённой жизни» (14g). В документе звучит призыв к более глубокому диалогу с гуманитарными науками (14h) для разработки «вопросов, вызывающих споры даже в Церкви» (15b); речь идёт о темах «гендерной идентичности и сексуальной ориентации, конца жизни, сложных супружеских ситуаций, а также этических проблем, связанных с искусственным интеллектом»: они ставят перед Церковью новые вопросы (15g). «Важно уделить этому размышлению необходимое время и вложить в него максимум сил, не поддаваясь упрощённым суждениям, которые вредят людям и Телу Церкви». «Многие указания уже были предложены Учительством Церкви и ждут реализации в соответствующих пастырских инициативах».

Выслушивание

В докладе в очередной раз звучит призыв искренне выслушивать «людей, которые чувствуют себя маргиналами или исключёнными из Церкви по причине своего семейного положения, идентичности и сексуальности» и которые «просят, чтобы их выслушали, чтобы их сопровождали и защищали их достоинство». Эти люди хотят вернуться домой, в Церковь, «быть выслушанными и уважаемыми, не боясь осуждения», заявляет ассамблея: «Христиане не могут не уважать достоинство любого человека» (16h).

Полигамия

В свете опыта, которым поделились некоторые африканские члены Синода, SECAM (Симпозиум епископских конференций Африки и Мадагаскара) призван содействовать богословскому и пастырскому исследованию темы полигамии и сопровождать людей, которые приближаются к вере, состоя в полигамных союзах (16q).

Цифровая культура

Наконец, в итоговом документе говорится о цифровой среде. Участники Синода призывают «обращаться к современной культуре во всех пространствах, где люди ищут смысл и любовь, включая мобильные телефоны и планшеты» (17с). При этом важно помнить, что Интернет «может также причинять вред и травмы, например, через травлю, дезинформацию, сексуальную эксплуатацию и зависимость». Поэтому неотложным является вопрос о том, «как христианская община может поддержать семьи, обеспечивая не только безопасность интернет-пространства, но и его духовную пользу» (17f).