XV Генеральная ассамблея Синода: Шестая общая конгрегация

Вторая часть Рабочего документа Синода епископов, озаглавленная «Признать молодежную реальность», была в центре дискуссий на Шестой общей конгрегации. На ней присутствовали 257 иерархов, из которых в конце заседания были избраны члены Комиссии по разработке итогового документа.

Как приближаться к молодым, как их сопровождать? Каким образом это сопровождение может соединить в себе реальность, норму и совесть? Каковы основные элементы процесса подготовки самих сопровождающих? Ответить на эти вопросы, поднятые в Зале Синода, помогло свидетельство молодой словачки Виктории Жолновой, одной из 49 слушателей. После ее выступления Отцы Синода обсудили важность духовного руководства и Таинства Примирения. Молодежь нуждается во встрече с воскресшим Христом, и это может произойти в особенности через молитву и поклонение Пресвятым Дарам. Церковная община должна быть готова принимать и сопровождать также молодых людей с ограниченными возможностями, о которых часто забывают в пастырской работе.

Отсутствие примеров, на которые можно ориентироваться, может привести к тому, что молодой человек оставляет Церковь: как отметили Отцы Синода, это опасный симптом, поскольку сегодня более, чем когда-либо, мы нуждаемся в новом поколении христиан, готовых активно участвовать в общественно-политической жизни. Для этого молодежь должна уметь созерцать и действовать, соединяя молитву и помощь бедным и забытым. В этом смысле большую роль играют различные движения мирян.

Пример силы веры и христианского свидетельства исходит от молодых верующих, живущих в странах с католическим меньшинством, где имеет место «тоталитаризм обмана», ее столь насильственный, как нацизм или коммунизм, но точно так же убивающий – не тело, а душу.

Церковь – подчеркнули иерархи – призвана защищать семью, жертву «новых определений». Именно семья для молодежи является первым, а часто и единственным ориентиром.

В конце собрания были избраны пять членов Комиссии по разработке итогового документа. Они будут работать вместе с тремя иерархами, назначенными непосредственно Папой: среди них – предстоятель УГКЦ архиепископ Киевский и Галичский Святослав Шевчук.

Источник: Vatican News