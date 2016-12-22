Вышел из печати рождественский номер «Сибирской католической газеты»

Вышел из печати рождественский номер «Сибирской католической газеты»

Декабрь 22, 2016

Вышел в свет праздничный Рождественский номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

 

Читайте в этом выпуске:

original-2НОВОСТИ, СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ — в мире, в России, в епархии.

 

В рубрике  СЛОВО ПАСТЫРЯ вниманию читателей предлагается размышление неопресвитера Дениса Марчишина о христианском смысле подготовки и переживания праздника Рождества Христова.

 

О 25-летнем юбилее служения в Сибири благотворительной католической организации «Каритас» читайте в рубрике СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ.

 

original-3Как правильно отпраздновать ? Можно ли посмотреть на праздник глазами тех, кто встретил Христово, будучи непосредственным свидетелем появления на свет Спасителя?

На эти вопросы отвечает доктор исторических наук, историк-медиевист Анастасия Паламарчук в статье «РОЖДЕСТВО ПО-ВИФЛЕЕМСКИ», написанной специально для читателей .

 

Рубрика РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП расскажет о новостях, связанных тематикой праздника.

 

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В рубрике НАШ ГОСТЬ читателей ждет знакомство с известным исполнителем музыкальных произведений в стиле барокко, обладателем красивого баса-профундо, профессором кафедры факультета общественных наук Варминьско-Мазурского университета (Польша) священником Збигневом Стемпняком.

 

shutterstock_155514218В разделе ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА мы рассказываем о любимой в Германии и широко известной в других европейских странах выпечке, которая напоминает Младенца Христа. А также делимся рецептом традиционного праздничного кекса – рождественского штоллена.

 

И, конечно, для самых маленьких читателей о празднике Рождества расскажет ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

 

Редакция «Сибирской католической газеты» поздравляет наших читателей и всех христиан с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2017 годом!


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