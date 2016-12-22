Вышел из печати рождественский номер «Сибирской католической газеты»

Вышел в свет праздничный Рождественский номер печатной версии «Сибирской католической газеты».

Читайте в этом выпуске:

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ КОММЕНТАРИИ — в мире, в России, в епархии.

В рубрике СЛОВО ПАСТЫРЯ вниманию читателей предлагается размышление неопресвитера Дениса Марчишина о христианском смысле подготовки и переживания праздника Рождества Христова.

О 25-летнем юбилее служения в Сибири благотворительной католической организации «Каритас» читайте в рубрике СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ.

Как правильно отпраздновать Рождество? Можно ли посмотреть на праздник глазами тех, кто встретил Рождество Христово, будучи непосредственным свидетелем появления на свет Спасителя?

На эти вопросы отвечает доктор исторических наук, историк-медиевист Анастасия Паламарчук в статье «РОЖДЕСТВО ПО-ВИФЛЕЕМСКИ», написанной специально для читателей СКГ.

Рубрика РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП расскажет о новостях, связанных тематикой праздника.

В рубрике НАШ ГОСТЬ читателей ждет знакомство с известным исполнителем музыкальных произведений в стиле барокко, обладателем красивого баса-профундо, профессором кафедры факультета общественных наук Варминьско-Мазурского университета (Польша) священником Збигневом Стемпняком.

В разделе ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА мы рассказываем о любимой в Германии и широко известной в других европейских странах выпечке, которая напоминает Младенца Христа. А также делимся рецептом традиционного праздничного кекса – рождественского штоллена.

И, конечно, для самых маленьких читателей о празднике Рождества расскажет ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Редакция «Сибирской католической газеты» поздравляет наших читателей и всех христиан с Рождеством Христовым и наступающим Новым 2017 годом!



