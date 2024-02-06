LEGO анонсирует новый архитектурный набор собора Парижской Богоматери

Компания LEGO анонсировала новый архитектурный набор на 2024 год: парижский собор Нотр-Дам, передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Набор из почти 4400 предметов поступит в продажу 1 июня и будет стоить 229,99 долларов. Культовая достопримечательность Парижа дополнит такие комплексы, как Замок Химедзи, Тадж-Махал, Великая пирамида Гизы и многие другие.

Собор Парижской Богоматери также станет крупнейшим архитектурным набором, созданным LEGO. В настоящее время Тадж-Махал и замок Химедзи являются крупнейшими, количество их деталей составляет чуть более 2000 штук в каждом случае. Однако новый набор значительно меньше, чем некоторые из LEGO Icons, такие как Колизей из 9 000 деталей и Эйфелева башня из 10 000 деталей.

Недавно LEGO начала выпускать только одну новую архитектурную тему каждый год. Раньше в течение года публиковались изображения нескольких городских пейзажей или известных достопримечательностей. Теперь строители сосредоточены на воссоздании одного знакового места за раз, уделяя повышенное внимание деталям.

Никаких изображений нового набора не было опубликовано, но отмечается, что «он обязательно заявит о себе».

Стоит также отметить, что, несмотря на политику LEGO, запрещающую изготовление религиозных наборов, для репликации все же был выбран католический собор. Некоторые утверждают, что основное внимание уделяется архитектурной ценности достопримечательности. Похожий случай был сделан и с набором «Тадж-Махал», вышедшим в 2019 году.

Набор LEGO выйдет примерно за шесть месяцев до ожидаемого открытия исторического собора в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении Парижского римско-католического архиепископа Лорана Ульриха посетил недавно построенный шпиль 8 декабря 2023 года и пообещал, что реконструкция будет завершена в срок.

«Сроки будут соблюдены. Это грозный образ надежды и Франции, которая восстановила себя», — сказал Макрон. — «Это важный и эмоциональный момент».

Исторический шпиль высотой 315 футов, упав, пробил многовековую крышу собора во время разрушительного пожара, вспыхнувшего 15 апреля 2019 года. Спустя несколько лет шпиль снова появился на горизонте Парижа в ноябре 2023 года.

Ежедневно на объекте работают около 500 рабочих, завершающих реконструкцию. С этого года дуб перекрытий начнут гидроизолировать свинцом. Обстановка собора, статуи и произведения искусства, а также орган, вывезенный на полную реставрацию, будут возвращены в течение года.

Хотя ремонтные работы снаружи будут продолжаться еще несколько лет, ожидается, что Нотр-Дам сможет принимать религиозные службы и посетителей уже с 8 декабря этого года.