К 51 языку ватиканских СМИ добавился монгольский

С 31 января 2024 г. информационный портал Святейшего Престола Vatican News начал публиковать новости на языке азиатской страны, которую Папа Франциск посетил в сентябре прошлого года. Благодаря сотрудничеству с поместной Церковью монгольский стал 52-м языком журналистских материалов Ватикана. Отныне все обращения Святейшего Отца по случаю воскресной молитвы Angelus и общих аудиенций по средам будут переводиться на монгольский и публиковаться на страницах ватиканского портала.

Вещание на окраины мира, для самых отдалённых общин находится в самой ДНК Радио Ватикана с момента первого радиопослания Папы Пия XI в 1931 году. В последние годы на сайте Vatican News появились материалы на иврите, корейском и македонском языках, а теперь и монгольском.

«Мы рады этой новой возможности читать слова Святейшего Отца по-монгольски, – подчеркнул кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора. – Это один из плодов его недавнего визита в страну Вечного синего неба, который затронул сердца не только монгольских католиков, но и многих людей других религий: их глубоко впечатлило человеческое и духовное свидетельство Папы Франциска, подчеркнувшее ценности нашей традиции». По словам кардинала, новый инструмент благовестия, передающий учительство Преемника св. Петра и на монгольском языке, поможет раскрыть потенциал церковных СМИ благодаря современным каналам коммуникации.

«Для нас эта ‘малость’ является такой же большой, как велика Монголия, – отметил префект Департамента коммуникации Паоло Руффини. – Наше служение и миссия – обращаться ко всем, используя максимальное количество языков. Сотрудничество с жителями территорий, куда доходит наше слово, подчёркивает важность совместного противостояния вызовам, общего пути, ежедневных ‘великих дел’ в, казалось бы, незначительных вещах. Шаг за шагом. В Церкви, – подчеркнул Руффини, – нет слишком большого или слишком малого. Вещание на монгольском языке поможет всей Церкви заново осознать ценность крохотных семян. То, что мы получаем, превосходит то, что мы отдаём. Как часто повторяет Папа Франциск, Божье откровение происходит в малости: Святой Дух всегда выбирает малое, ибо Он не может войти в большое, горделивое и самодостаточное».

По словам главного редактора ватиканских СМИ Андреа Торниелли, «Поездка в Монголию в сентябре 2023 года была особенной из-за свидетельства, которое мы все получили от этой малочисленной и всё ещё зарождающейся Церкви, которая посвящает себя служению ближнему. Уже вошла в историю фотография, сделанная с помощью дрона, на которой Преемник св. Петра запечатлён вместе со всеми католиками страны, которых насчитывается 1500 человек. В знак внимания к этой маленькой общине и укрепления единства, благодаря сотрудничеству кардинала Маренго, мы решили открыть страницу Vatican News на монгольском языке, тем самым увеличив число языков медиасистемы Ватикана до пятидесяти двух. Это дань уважения нашим братьям и их евангельскому свидетельству в Монголии».

Со своей стороны руководитель Радио Ватикана и Vatican News Массимилиано Меникетти подчеркнул: «Наша миссия – распространять Евангелие по всему миру, предоставлять голос поместным Церквам, прочитывать события через призму социальной доктрины и никогда не оставлять никого в одиночестве. Мы начали работать над этим проектом во время поездки Папы в Монголию, вдохновленные его поддержкой этой маленькой общины. Начались публикации на портале Vatican News, но позже могут появиться и радиоэфиры. Мы работаем над синергетическими моделями с поместными Церквами, чтобы всё больше озвучивать надежду, которая изменяет мир».



Источник: русская служба Vatican News