В Москве пройдет презентации книги о православно-католических отношениях

Епископ Николай Дубинин и генеральный викарий Архиепархии священник Кирилл Горбунов примут участие в презентации книги архимандрита Августина (Никитина) «Православно-католические отношения. Страницы истории».

В истории православно-католических отношений, прежде всего связанных с Россией, были трудные моменты. Но есть также и страницы, показывающие знаки надежды и попытки совместно следовать за Христом и Его заповедью о единстве.

Книга архимандрита Августина (Никитина) — автора более 20 монографий и 800 статей — дает глубокий и взвешенный анализ этой истории. Энциклопедические познания автора и его многолетний педагогический опыт придали этому исследованию яркую форму и сделали его интересным для читателей различного уровня научной подготовки.

Презентация книги, в которой примут участие вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин и о. Кирилл Горбунов, состоится в четверг, 1 февраля, в Культурном центре “Покровские ворота” в Москве по адресу: Покровка, 27, стр. 1. Начало в 19:00. Вход свободный.

Требуется регистрация: https://kts-pokrovsk.timepad.ru/event/2756060/



Источник: Информационная служба Архиепархии