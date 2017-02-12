Выбросившихся на берег в Новой Зеландии черных дельфинов спас прилив

Почти все из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся на сушу в районе мыса Фэруэлл на севере Южного острова в Новой Зеландии, вновь оказались в воде благодаря высокому приливу. Об этом сообщает в воскресенье, 12 февраля, Radio New Zealand со ссылкой на пресс-секретаря департамента охраны природы страны Херба Кристоферса.

Ранее сообщалось, что на берег Южного острова Новой Зеландии выбросились около 600 дельфинов-гринд (шароголовых). После этого на берегу была развернута спасательная операция, в ходе которой экологам и волонтерам удалось снять с мели около 100 дельфинов, но большая часть животных погибла.

В спасении животных приняли участие сотни волонтеров. Около 100 добровольцев организовали живую цепь, чтобы остановить тех особей, которые пытаются приблизиться к суше.

Ученые до сих пор не пришли к единому выводу о том, что заставляет дельфинов и китов выбрасываться на берег.

По мнению руководителя морской программы Всемирного фонда дикой природы Константина Згуровского, китообразные могли быть оглушены сейсморазведкой или подводными акустическими системами военных кораблей.

По другим наблюдениям, причиной массового явления становится попытка выброситься на берег лишь одной особи, а остальные следуют за ней в попытках оказать помощь.

Также есть предположения о заражении животных червями или отравлении попадающими в океан загрязняющими веществами, например тяжелыми металлами, пишет Лента.ру.