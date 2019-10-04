4 октября. Святой Франциск Ассизский. Память

Святой Франциск Ассизский провел юность в беззаботном веселье, в зрелом возрасте оказался в тюрьме, но снискал почет и уважение как великий подвижник христианской Церкви. Он — один из наиболее почитаемых и известных в мире католических святых. Под конец жизни у него на теле открылись стигматы — кровоточащие раны, похожие на те, что были нанесены Христу при распятии. Он стоит у истоков крупнейшего в средневековой Европе движения духовного пробуждения. Три ныне существующих монашеских Ордена считают его своим основателем.

Святой Франциск одним из первых не только в христианской, но и в западной культурной традиции вообще, отстаивал собственную ценность жизни природы, проповедовал сопричастность, любовь и сострадание ко всякой твари, фактически видоизменяя тем самым идею безграничного господства человека над всем сущим в сторону заботы и попечения об окружающей среде. В 1979 году Папа Иоанн Павел II официально провозгласил святого Франциска Ассизского небесным покровителем экологов.

Мы поздравляем всех духовных чад св. Франциска Ассизского, трудящихся в России, а особенно — францисканцев в Преображенской епархии, несущих свое служение в приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске!

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Франциск родился в 1181 или 1182 году в Ассизи — небольшом древнем городе в Умбрии (Центральная Италия), в богатой мещанской семье. Его отца — торговца сукном — звали Пьетро Бернардоне; мать — Пика — была родом из Франции. При Крещении она дала сыну имя Джованни (Иоанн); однако отец, бывший в то время в поездке, по возвращении назвал мальчика Франциском (по-итальянски — «Франческо», т. е. «Французик»), очевидно, из-за хорошего отношения к стране, с которой поддерживал торговые связи.

Франциск был третьим ребенком в семье, но при этом единственным в ней мальчиком.

Поэтому его окружили заботой и любовью сразу три женщины — мать и две сестры. Он ни в чем не знал отказа, и ему всё позволялось. К тому же Франциск был красивым ребенком, и редко кто проходил мимо него без того, чтобы не обратить внимание на ангелоподобное создание. Так протекало его детство.

В юности Франциск собирался стать рыцарем. Однако после того, как он провел год в тюрьме в качестве военнопленного в ходе войны между Ассизи и Перуджей, его отношение к жизни коренным образом изменилось.

Франциск ознакомился с тяжелым бытом нищих, убогих и больных. Увиденная картина потрясла его до глубины души. В 1206 году двадцатипятилетний Франциск ушел из дому и стал ухаживать за прокаженными. Помимо этого он занялся восстановлением старых разрушенных церквей в окрестностях своего родного города.

В одной из них ему было видение, открывшее его будущее. Ему явился Иисус и сказал следующее: «Франциск, мой дом рушится, почини его!»

И лишь спустя некоторое время Франциск осознал, что Иисус имел в виду не ремонт церковных зданий, а восстановление самой Церкви.

Услышав в церкви во время богослужения чтение из 10-й главы Евангелия от Матфея о следовании за Христом, Франциск понял, что этот призыв обращен лично к нему. И тогда он полностью отказался от всех земных благ, стал проповедовать смирение, терпимость и распространять среди простых людей Слово Божие.

Вскоре у него появились ученики. В 1210 году Франциск написал устав нового монашеского ордена и отправился в Рим, чтобы просить Папу Иннокентия III утвердить этот устав. Принципиальным требованием Устава была «Святая нищета»: не только отдельным членам францисканского движения, но и всей конгрегации в целом запрещалось владеть какой-либо собственностью, включая здания, церковную утварь, книги… Первые францисканцы, проповедуя людям слово Божие, питались исключительно подаянием, причем обнаружившиеся к концу дня «излишки» требовалось тут же раздать нуждающимся, а каждый новый день неизменно начинать в материальном смысле заново, «с полного нуля». Столь суровые требования отчасти были реакцией на показную роскошь многих прелатов, в чем Католическую Церковь упрекали весьма приумножившиеся в то время еретики.

Первоначально Папа с подозрением отнесся к новшествам, предлагаемым Франциском, и не захотел даже разговаривать с ним. Но молодой подвижник из Ассизи был непреклонен и решил во что бы то ни стало добиться аудиенции у главы Католической Церкви.

Франциск с товарищами поселились неподалеку от папской резиденции и стали ждать. Ожидание продлилось больше двух недель, пока однажды Папе Римскому не приснился сон: собор Святого Петра рушится, а невероятно огромный Франциск Ассизский подпирает его плечом.

И тогда Иннокентий III пригласил к себе Франциска, и их беседа длилась более пяти часов. Выслушав все доводы молодого человека, понтифик удовлетворил его пожелания.

Со временем Франциск переложил управление Орденом на плечи своих помощников, а сам удалился в хижину на располагавшейся в окрестностях Ассизи горе Альверно — одной из вершин Апеннинского хребта.

Как уже было отмечено выше, устав францисканцев коренным образом отличался от уставов других монашеских орденов того времени. Если святой Бенедикт считался образцом строгости, то святой Франциск являл собой образ невиданной кротости и доброты. Он любил абсолютно всех — даже мусульман, к которым в то время христиане относились с опаской и враждебностью.

Франциск настаивал на необходимости буквального, вплоть до мельчайших деталей, исполнения всех евангельских заповедей. Братья-францисканцы не должны были иметь денег, любого имущества, и, как и все монашествующие, были обязаны соблюдать обет безбрачия: ведь семейный человек становится уязвимым к соблазнам мира сего и не может являть своей жизнью идеал «Святой нищеты». Однако же в самом скором времени вокруг монашеского «ядра» францисканского движения возникло еще и движение сочувствующих мирян, и это стало первым в истории примером «третьего Ордена», разделявшего основные принципы духовности отца-основателя и органично дополнявшего служение монашеских мужской и женской ветвей (женская ветвь францисканского движения была представлена духовными дочерьми св. Клары).

Франциск и творение Божие

Франциск с любовью относился ко всему живому на Земле вплоть до того, что читал проповеди не только людям, но и зверям, и птицам. В наши дни его почитают покровителем экологического движения и молятся ему в том случае, если какое-нибудь животное заболело или нуждается в помощи.

Святой усматривал во всей природе и всём, что она содержит, отражение ее Создателя, и именовал зверей, птиц, луну, звезды, воду своими «братьями» и «сестрами». Только землю он называл сестрой-матерью. Ко всем существам он обращался, как к своим близким родственникам. Родство ценно своей связью, но не менее ценен в нем элемент индивидуальности. Как следует обращаться с братом или сестрой? — Их не следует эксплуатировать, их надо любить и уважать из-за родственной связи. Расширение этой концепции вплоть до включения в нее всего сущего и стало проявлением оригинальности и прозорливости святого из Ассизи. Его уважение к животным привело его к принципиальному отказу убивать их, хотя строгим вегетарианцем он не был. Франциск выступал в защиту зверей в неволе, заботился о них и, по возможности, выпускал их на волю. Так он спас нескольких диких голубей, которых несли продавать на рынок, а однажды воскликнул: «Если бы я только мог предстать перед императором, я бы умолял его, ради любви к Богу и ко мне, издать указ, запрещающий ловить и лишать свободы моих сестер-жаворонков». Сокол добровольно служил ему как будильник. Франциск уважал и неживую природу: старался не наступать на воду и почитал скалы. Он ощущал себя сопричастным всякой без исключения твари. Одно из народных преданий повествует о том, как святой Франциск уговорил селян кормить разорявшего их стада волка (вместо того, чтобы убить его), предварительно взяв с того клятву не красть овец. Он просил императора издать указ о праздничном кормлении домашних ослов и быков накануне Рождества.

За семь веков до Альберта Швейцера святой Франциск убирал червяков с дороги, дабы они не попали случайно под чей-то сапог или колесо. В любой из живых форм он прозревал элемент святости. Созерцая цветок, он ощущал мистический экстаз. Он просил садовников оставлять в садах место для диких растений, дабы «красота цветов могла возвещать о возможностях Отца всех существ», по-своему предвосхищая идею современных заказников дикой природы.

Франциск был твердо убежден, что природа имеет ценность сама в себе, а не только в силу ее «полезности» для человека: ведь и она тоже сотворена Богом и возлюблена Им. Таким образом он предварил краеугольный принцип экологической этики, разрабатываемой современными экофилософами. Святой не позволял рубить деревья в лесу, ибо всякое дерево — символ того, на котором был распят Сын Божий.

По мнению святого, отношения человека с природой должны носить характер взаимодополнения, взаимозависимости. Природа значима не только благодаря своей «нужности» человеку, но, прежде всего, благодаря многочисленным формам благожелательного присутствия в ней Бога. Отсюда — и наложенная на человека обязанность любовного отношения к окружающей среде, заботы о ней.

Франциск Ассизский подчеркивал присутствие Бога в разнообразии всего сущего, как и в радости, возбуждаемой фактом этого присутствия в душе человека, в желании человеческого сердца прославлять великое дело Божия творения, в котором единство не поглощает множественности существ, но щедрость Господа проявляет себя в их индивидуальности.

Последние годы жизни и кончина святого

За два года до своей кончины Франциск Ассизский чудесным образом приобрел стигматы — знаки пяти ран на теле распятого Иисуса (две на руках, две на ногах — следы от гвоздей, и одна в боку — след от копья).

Во сне святой Франциск увидел светящийся крест, к которому его привязали воины, так что он не мог ни говорить, ни сопротивляться, ибо его члены ему не повиновались. И вдруг он почувствовал сильнейшую боль, после чего лишился чувств и более ничего не помнил. Когда же наутро святой проснулся, боли не было, но на его теле открылось пять ран, которые немного кровоточили.

Франциск принял происшедшее со смирением и возблагодарил Господа, считая, что Бог, отметив его таким образом, одобрил его деяния.

В последние два года жизни Франциск испытывал тяжкие физические страдания, но при этом в полной мере сохранил свое поэтическое воззрение на мир. Главным же содержанием его поэзии всегда была трепетная любовь ко всякой твари.

Святой из Ассизи продолжает кормить зимой пчёл медом и вином, уносить с дороги червяков, чтобы их не раздавили… Он выкупает ягненка, которого ведут на бойню, освобождает зайчонка, попавшегося в капкан, обращается с наставлениями к птицам в поле, просит «брата огня», когда ему делают прижигание, не причинять слишком много боли…

Весь мир, со всеми его живыми существами и стихиями, обратился для Франциска в одну большую любящую семью, имеющую одного Отца и единодушную в любви к Нему. Из этого мироощущения излилась великая поэтическая «Хвала» Господу и всему творению Его во главе с «господином братом солнышком».

Вместе с тем Франциск понимал, что его уход близок, а потому почти всё свое время отдавал общению с людьми, проповедуя, беседуя, увещевая, наставляя…

Последние дни его земной жизни были полны мучений, но страдания плоти были отчасти облегчены ему заботливым уходом св. Клары и его собственным возвышенным настроением. Франциск добавил к своей «Хвале» еще одну строфу с прославлением «сестры нашей, телесной смерти», и, не только как монах-аскет, но и как поэт, подвел итог всему словами: «Жить и умереть мне одинаково сладко». Святой Бедняк из Ассизи скончался 4 октября 1226 года в Порциункуле, местечке вблизи его родного города, в котором он когда-то начинал свой духовный путь, восстанавливая своими руками заброшенную церковь Св. Дамиана.

Уже два года спустя он был канонизирован Папой Григорием IX, бывшим кардиналом Уголино. На «райском холме» началась постройка великолепного готического собора во имя нового святого; но не так желали почтить память «Ассизского Бедняка» иные близкие его сердцу сподвижники — и однажды ночью брат Леон с некоторыми другими братьями, опрокинул и разбил столб с кружкой, поставленный генеральным настоятелем Илией для сбора пожертвований на построение храма Св. Франциска. Так на могиле Апостола мира разгорелась борьба, в которой столкнулись разные интерпретации завещанного им идеала, и этой борьбой было наполнено всё XIII столетие, да и в дальнейшем чувствовались ее отголоски, тем более, что основанное Франциском духовное движение охватило широчайшие народные массы и стало одним из самых многочисленных за всю историю Церкви. В настоящее время три действующих во Вселенской Церкви и исполняющих в ней важное служение монашеских Ордена считают своим основателем св. Франциска.

Могила святого находится в нижней церкви Сан-Франческо в Ассизи в монастыре Сакро-Конвенто.