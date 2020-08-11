11 августа. Святая Клара Ассизская. Память

Святая Клара Ассизская, урожденная Кьяра Оффредуччо (1194 – 1253 гг.), – первая женщина, последовавшая за св. Франциском, основательница Ордена клариссинок. «Я – Клара, маленький саженец нашего святого отца Франциска…», — так она сама свидетельствовала о себе. По выражению одного их современника, «Бог послал Франциска – сияющее солнце Ассизи, а потом и Клару – ярко горящий свет для всех женщин».

Семейство Оффредуччо принадлежало к одному из самых знатных аристократических родов Ассизи, известному со времён Карла Великого, а Кьяра была старшей дочерью Фавароне ли Оффредуччо и его супруги Ортоланы. Донна Ортолана отличалась суровой набожностью и твердым характером. Она совершила паломничества в Рим, чтобы поклониться гробницам апостолов Петра и Павла и посетить храм Св. Михаила на Гаргано, в Сантьяго-де-Компостелла, чтобы посетить святилище апостола Иакова, и очень опасное тогда паломничество в Святую Землю, для чего потребовалось пересекать море. Первой духовной пищей маленькой Кьяры были, вероятно, рассказы матери. Донна Ортолана закончит свой жизненный путь в одной из обителей, основанных ее дочерью, которая сама станет ее духовной матерью. И старая сестра Ортолана будет рассказывать сестрам-монахиням, что всегда знала, что ее первому чаду уготована необычайная судьба. Когда, незадолго до родов, она молилась перед распятием, то внутри нее прозвучал голос: «Ты родишь свет, который озарит мир!» Поэтому она и назвала новорожденную девочку Кларой (по-итальянски, Кьярой), что значит «светлая».

Родители Кьяры стремились выдать ее замуж, начиная с 12-ти лет (что считалось тогда в Италии брачным возрастом), однако под разными предлогами ей удавалось вплоть до 18-летия уклоняться от этого.

Юная Кьяра безусловно знала историю обращения ее земляка и старшего современника Франциска и чудесную перемену произошедшую с ним (Ассизи был довольно небольшим городом). К тому же ее двоюродные братья Руфин и священник Сильвестр одними из первых примкнули к францисканскому движению. Великим Постом 1212 г. сам Франциск произнес несколько проповедей в соборе Св. Руфина в Ассизи (где были крещены он сам и Клара), которые произвели на девушку глубочайшее впечатление, так что она приняла окончательное решение покинуть родительский дом и последовать за Христом в «святой нищете». Тетка Кьяры, сочувствовавшая движению Бедняка из Ассизи, помогла организовать тайную встречу племянницы с Франциском (несколько таких встреч у них было и раньше). Кьяра открылась Франциску в желании всецело посвятить себя Христу, отвергнув мир и храня целомудрие, а тот одобрил это намерение и обещал свое содействие. Но поскольку родители никогда не отпустили бы ее добровольно, Кьяра решилась на побег.

Побег состоялся в ночь 18 марта 1212 г. (это было Вербное воскресенье). Кьяра вышла из отчего дома через специальную дверцу, которой выносили мертвецов (такая дверца существовала в то время в домах Умбрии). Это был символический жест с ее стороны: Клара умерла для мира, чтобы родиться для Бога. Каким-то образом Клара выбралась за городскую стену (что было нелегким делом, т.к. городские ворота на ночь запирались) и направилась в часовню Порцункула вне стен города, где ее встретили Франциск с братьями.

20 марта 1212 г. Клара сняла с себя элегантное платье и облеклась в грубую францисканскую одежду. Франциск обрезал ее длинные волосы и выбрил на голове тонзуру, а Клара принесла обеты верности Иисусу Христу. Всё это обычно делалось в присутствии епископа, но в данном случае епископ Ассизи Гвидо, который был в курсе дела, предоставил соответствующие полномочия Франциску, который не был даже священником. После окончания церемонии Клара (по совету того же епископа Гвидо) удалилась в женский бенедиктинский монастырь Св. Павла, где представилась нищей странницей и была принята.

Однако взбешенные родичи скоро обнаружили ее там и попытались силой вернуть домой, поскольку присоединение к нищенствующему монашескому движению не соответствовало нравам сословия, к которому она принадлежала, и не имело прецедентов в семье. Однако Клара обнажила свою обритую голову и припала к алтарю, так что вооруженные мужчины, ворвавшиеся в монастырь, не решились применить грубую силу. Но оставаться дальше в той же обители становилось отныне опасно, и Клара с помощью Франциска переместилась в обитель Св. Ангела в Панцо (тоже бенедиктинский монастырь или, возможно, община бегинок). Здесь к ней присоединилась младшая сестра Агнесса, тоже бежавшая из дома, а впоследствии также причисленная к лику святых (позже к клариссинкам присоединятся еще одна сестра Клары, Беатрис, ее мать Ортолана и тетушка Бьянка, та самая, которая когда-то помогала ей устраивать свидания со св. Франциском), и некоторые другие девушки. В конце концов, Франциск поселил маленькую общину в заброшенном строении рядом с полуразрушенной часовней Св. Дамиана, которую он когда-то сам восстанавливал своими руками. Так было положено начало Ордену Бедных Дам или Бедных Кларисок. Сам Франциск написал для него «Жизненное правило», которое было, скорее, не уставом, а документом, устанавливающим духовный союз между братьями Франциска и сестрами Клары.

В этом тексте Франциск прибегает к необычным выражениям: он не называет монахинь «Христовыми невестами», как это было принято, он называет их «невестами Святого Духа», намекая на историю Благовещения, когда Мария зачала от Святого Духа, чтобы родить Сына Божьего.

Так и монахиням обители Св. Дамиана предстояло познать не только «таинство супружества» (пламенный выбор Христа-Суженого), но и «таинство материнства». Они ежедневно должны были переживать заново таинство Воплощения, привыкая к роли «живой колыбели», чрева для Сына Божия, который в любую минуту готов появиться на свет. У Клары это перетекало из духовной в физическую реальность. Вот свидетельство одной монахини на процессе ее канонизации:

«Сестра Франческа ди Мессер Напитано ди Ноль ди Медзо клянется, что однажды, в первый день мая, она увидела на руках мадонны Клары у ее груди прелестное дитя, красоту которого нельзя выразить. При виде этого дитя свидетельница испытала невыразимую нежность, и у нее не было сомнений, что это дитя было Сыном Божьим…»

При этом, в духе идеалов всего раннего францисканского движения, обязательным условием для духовного возрастания считались абсолютное нестяжание и «святая нищета», и за эту «привилегию бедности» (что никто и никогда не сможет заставить ее общину владеть хоть чем-либо или призывать к этому), которая должна была быть включена в Устав Ордена, Клара боролась всю свою жизнь, отстаивая это требование перед Папами, сменявшими друг друга на Престоле Св. Петра.

По воле Франциска Клара стала в 21 год настоятельницей монастыря, и занимала этот пост почти 40 лет, до своей смерти в 1253 г.. Когда в 1228 г. Папа Григорий IX, прибывший в Ассизи на канонизацию Франциска, подтвердил, наконец, «привилегию бедности», в Италии было уже не менее 25-ти монастырей клариссок, а к окончанию земного пути св. Клары в 1255 г. их было по всему миру уже не менее 130-ти.

Клара прибегала к чрезвычайно суровым постам и покаянным практикам, так что даже Франциск должен был вмешаться с просьбой умерить аскезу. Она оставляла за собой самые неприятные и унизительные обязанности (настаивая на том, что именно она «должна мыть сидения больных»), желала мыть и целовать заляпанные грязью ноги монахинь, возвращавшихся после сбора пожертвований. Послушниц она учила, по словам одного из биографов, «оплакивать Распятого Христа…, и зачастую, призывая их к этому, она сама обливалась слезами».

Однако никто и никогда не видел ее печальной. «Если обычно,- отмечает один современный автор,- суровое физическое покаяние приводит к духовной депрессии, на Кларе это отражалось совсем по-другому: изнуряя себя, она сохраняла видимость жизнерадостного человека».

Со временем Клара стала наставницей и даже «духовной матерью» многих коронованных особ, которых даже не знала лично, но с которыми состояла в переписке. Среди них Изабелла Французская, Агнесса Пражская, Елизавета Венгерская, жена французского короля Людовика IX Святого Маргарита, вдова французского короля Людовика VIII Бланка; Эвфемия Габсбургская, Елена Португальская, Саломея и Йоланда Краковские, королева Польши Кунегунда, Герментруда Брюггская.

Биографы сообщают и о многочисленных чудесах, связываемых с именем св. Клары (например, на предметах, которые она осеняла крестным знамением, проступало распятие), о переживаемых ею видениях.

Во время одной из бесед Клары с глубоко уважавшим ее Франциском, который не раз испрашивал у нее совета по тем или иным вопросам, над местом их встречи стоял огненный столп, которые братья даже приняли за пожар.

Так, как это вообще было характерно для ранней францисканской духовности, ее слушались и понимали животные.

Исторически документированным является случай спасения монастыря Св. Дамиана и города Ассизи от вражеского нашествия.

В 1234 г. враждовавший с Папой император Фридрих II (по иронии судьбы крещенный в том же соборе Св. Руфина в Ассизи, что и Франциск с Кларой) направил на разорение провинции Сполетто наемное воинство сарацин (арабов-мусульман). Защищать обитель Клары, находившуюся вне стен города, было некому. Сарацины уже готовились ее разорить. Тогда к тому времени тяжело больная и почти не встававшая с постели Клара взяла циборий (ларец для хранения Св. Причастия) из монастырской часовни и подошла к окну, к которому враги уже приставили лестницу. Там она воззвала о помощи к Господу и свидетели, выступавшие потом на процессе канонизации Клары, клятвенно уверяли, что они слышали исходящий из цибория нежнейший детский голос: «Я буду защищать тебя всегда!» Так или иначе, уже готовившиеся к грабежам и убийствам сарацины повернули вспять и ушли.

Немногим позднее к стенам Ассизи подступило уже большое войско, устоять против которого у горожан не было сил. Клара собрала в это время своих монахинь для коленопреклоненной молитвы о спасении города. Спустя какое-то время в окрестностях разразилась страшнейшая буря, разметавшая палатки осаждавших, так что вражеская армия в итоге отступила ничего не добившись. Ассизцы единодушно приписали свое спасение заступничеству Клары и еще больше привязались к своей «Ангельской Матери».

Еще одно чудо произошло в последнее Рождество, которое Клара встречала на этой земле. Она тогда уже не могла ходить и посещать церковь. Но ей так хотелось увидеть Мессу, встретить Младенца Иисуса! И тогда она чудесным образом услышала звуки богослужения и увидела на стене разворачивающееся в храме действо. По этой причине Папа Пий XII в 1958 г. провозгласил ее небесной покровительницей телевидения.

Св. Клара пережила своего духовного отца и брата, св. Франциска, на 27 лет, и почти всё это время она тяжело болела, так что последние годы была и вовсе прикована к постели, которую наконец-то разрешила застелить соломой (до этого она спала исключительно на сухих ветках и камнях). Но даже будучи парализованной, она продолжала трудиться, своими руками изготавливая литургические платы из тончайшего полотна, которые рассылала по бедным церквям ассизской провинции. Для каждого такого плата она лично делала картонный футляр на шелковой подкладке, и это ее изобретение вошло в традицию.

В августе 1253 г. обитель Клары под Ассизи посетил долго не бывший в Италии и возвращавшийся с Лионского собора Папа Иннокентий IV. Уже находившаяся на смертном одре Клара воспользовалась этим случаем, чтобы утвердить у него написанный ею самой Устав Ордена (это был первый случай в истории Церкви, когда женщина писала устав для других женщин). Папа в конце концов согласился, и когда кардинал наконец принес Кларе долгожданную буллу, она припала к ней устами. На следующий день, 11 августа, Клара умерла.

В ее похоронах участвовал Папа Иннокентий IV вместе с Курией. Уже спустя два года Клара была причислена к лику святых Папой Александром IV. В иконографии ее изображают в виде монахини в темном облачении с циборием или чашей в руках. Реже встречаются ее изображения с распятием, книгой и лилией, символизирующей девственную чистоту. Иногда Клару изображают в окружении других францисканских святых.