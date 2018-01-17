«Вечерней католической газете» — 2 года

Два года назад, 13 января 2016 года, впервые вышел особый новостной обзор — «Вечерняя католическая газета» — в настоящее время ставший ежевечерним «продуктом» Информационной службы архиепархии Божией Матери в Москве.

Как характеризует себя само издание: «Дайжест новостей о Католической Церкви стал заметным явлением на русскоязычном поле католической информации и особым помощником для священников и мирян. Итоги дня здесь представлены в ссылках на значимые материалы прошедших суток, рассказывающие о жизни Католической Церкви. Это и «официоз» и материалы некатолических СМИ. Также «Вечерняя католическая газета» отражает и некоторые события из жизни других христианских и нехристианских общин, материалы правового характера, связанные с деятельностью религиозных организаций».

Редакция «Сибирской католической газеты» сердечно поздравляет своих коллег – прежде всего автора и куратора интернет-издания о. Георгия Кромкина, а также всех, кто поддержал проект на этапе становления и продолжает поддерживать его сегодня, включая волонтеров, помогающих этому столь важному для поместной Церкви служению. Желаем Вам обильного Божия благословения в Ваших плодотворных трудах на информационной ниве, где, по-прежнему «жатвы много, а делателей мало».

С Днем Рождения, друзья!

Коллектив «Сибирской католической газеты»

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