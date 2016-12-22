Ватиканские полицейский и пожарный принесут фигурку Младенца Иисуса к яслям на площади Св. Петра

В этом году во время Святой Мессы кануна Рождества фигурку Младенца Иисуса возложат в Рождественские ясли на площади Святого Петра два ватиканских служащих: полицейский и пожарный. По сообщению Губернаторства Града Ватикана, эта торжественная процессия состоится, по древней традиции, в момент пения гимна «Слава в вышних Богу».

Такое решение Губернаторства — в ознаменование двухсотлетия со дня основания ватиканского корпуса жандармерии — призвано стать «небольшим жестом признательности и благодарности людям, которые щедро предоставили себя служению ближним в беде, работая не покладая рук».

В сообщении напоминается, что сразу после сильных землетрясений 24 августа, а затем 30 октября в Центральной Италии ватиканские пожарные и жандармы начали сотрудничать с итальянской полицией, Гражданской обороной и многочисленными волонтёрами. Они самоотверженно «спасали людей под руинами, разбирали обвалы, патрулировали населённые пункты, предотвращая возможные грабежи имущества». В частности, в городе Норча пожарные «приходили на помощь семьям и возвращали им вещи из непригодных для проживания домов, а также принимали участие в спасении произведений искусства, погребённых под обломками стен различных церквей архиепархии Сполето и Норчи».

Источник: Радио Ватикана