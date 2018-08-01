Ватикан ратифицировал Конвенцию о высшем образовании в Азии

Святейший Престол ратифицировал региональную конвенцию о признании квалификаций в области высшего образования в государствах Азии и Тихого океана.

Этот документ был принят 26 ноября 2011 года в Токио на международной конференции государств, созванной ЮНЕСКО; тогда на встрече присутствовала делегация Святейшего Престола во главе с монс. Джозефом Ченнотом, апостольским нунцием в Японии. 16 июля прелат подписал данную конвенцию от имени Святейшего Престола.

Монс. Франческо Фолло, постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ЮНЕСКО, передал ратификационную грамоту заместителю Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования г-же Стефании Джаннини. Для Святейшего Престола договор вступит в силу 1 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом X.2 того же документа.

Данное соглашение представляет собой пересмотр региональной конвенции о признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах Азии и Тихого океана, к которой Святейший Престол присоединился 10 июля 1995 года.

Источник: Vatican News