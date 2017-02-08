Ватикан: принята новая Хартия работников здравоохранения

Вот уже в третий раз Всемирный день больного, учрежденный святым Иоанном Павлом II 25 лет назад, будет отмечаться 11 февраля в Лурде. В этом году тема праздника – «Изумление перед деянием Бога: сотворил мне величие Сильный». В связи с этим событием секретарь Департамента служения целостному развитию человека монс. Жан-Мари Мате Мусиви Мупендауату представил в Зале Печати Святейшего Престола новую Хартию работников здравоохранения. Она относится не только к врачам, медицинским работникам и их ассистентам, но и к ученым, фармацевтам, юристам и административным работникам в сфере здравоохранения.

В новой Хартии три раздела: «Рождение», «Жизнь» и «Смерть». Документ учитывает прогресс науки и техники и снова подчеркивает неприятие таких практик, на аборт, предымплантационная диагностика как проявление евгенического менталитета, опыты над малолетними и взрослыми с ментальной инвалидностью. Как пояснили в Департаменте служения целостному развитию человека, Хартия не претендует на полноту и не охватывает всех возможных аспектов здравоохранения. Документ предлагает с максимальной ясностью руководящие принципы, которые позволяют в различных ситуациях принять правильное этическое решение в соответствии с учением Иисуса Христа и Учительством Церкви.

Источник: Радио Ватикана