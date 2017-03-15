Ватикан: культурное достояние Церкви не следует приравнивать к музейным экспонатам

Церковные культурные объекты не являются музейными экспонатами, это огромное достояние, которое следует ценить и уважать, заявил постоянный наблюдатель от Святейшего Престола при ЮНЕСКО монс. Франческо Фолло в ходе Национальной конференции в Виченце на тему «Знать, хранить, ценить. Культурно-религиозное наследие».

Было бы упрощением воспринимать культурное достояние Церкви лишь в его социально-экономическом или социологическом аспекте, забывая о присущем ему религиозном и пастырском значении: монс. Фолло считает, что ставить акцент только на «романтически-консервативном аспекте произведения искусства как носителя красоты» означает лишить его религиозного смысла. Процитировав святого Иоанна Павла II, наблюдатель от Святейшего Престола при ЮНЕСКО подчеркнул важность связи между верой и культурой: «Вера, которая не становится культурой, — по словам Папы Войтылы, не вполне принятая вера», однако следует избегать «окультуривания» веры, которое лишает её смысла.

Особенно важно видеть жизнеспособность объектов церковного достояния: лучшим способом сохранности является их использование, и оно должно быть направлено на развитие религиозного опыта.

Монс. Фолло подчеркнул затем неразрывную связь между искусством и литургией: «Литургия не черпает свои формы от искусства», но «искусство строит свои формы, черпая истоки из культа». Только так произведение религиозного искусства обретает свое значение.

На протяжении истории Церковь всегда принимала и ценила многие проявления отдельных культур, чтобы придать форму и красоту литургии, отметил прелат. Церковное наследие, выражающее присутствие христиан в различных обществах и в мире, – это не только храмы или места отправления культа, не только статуи и картины, но и библиотеки, архивы, музеи, духовная музыка, проявления народного благочестия, хореография, католические книжные издания.

Например, внутри Ватикана, в дополнение к таким общепризнанным объектам, как базилика Святого Петра и Сикстинская капелла, культурным наследием считаются также места рабочей и пастырской деятельности Папы Римского и его сотрудников.

Кроме них, монс. Фолло упомянул Библиотеку, Секретные архивы, Музеи, дворцы, сады, издательство, обсерваторию, радио и телецентр. Постоянный наблюдатель от Святейшего Престола подчеркнул, что, по оценкам ЮНЕСКО, в Италии находится 50% мирового культурного наследия, значительная часть которого — 70-80 процентов — принадлежит Церкви: это 95 тысяч церквей, 3 тысячи библиотек и 28 тысяч приходских архивов.

Источник: Радио Ватикана