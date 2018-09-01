Варфоломей I одобрил автокефалию на Украине — СМИ

Вселенский Патриарх Варфоломей I сообщил Патриарху Кириллу об имплементации решения об автокефалии на Украине. Об этом по окончании встречи двух предстоятелей выступил митрополит Галльский Эммануил, ответственный за процесс предоставления Томоса Украине, сообщает «Громадське» в пятницу, 31 августа.

«Главный вопрос, который обсуждался, — вопрос ситуации на Украине. Вы знаете, что там раскол, продолжается более 25 лет. Вселенский Патриархат решил использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православно Церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита», — заявил Эммануил.

Иерарх отметил, что вопрос преодоления церковного раскола на Украине остается важным для Вселенского патриархата.

Разговор Патриарха Варфоломея с Патриархом Кириллом длилась два с половиной часа. Большую часть времени иерархи говорили тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Сам Кирилл на вопрос журналиста о том, как прошла встреча сказал «хорошо, хорошо», отмечает издание.

В свою очередь глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал с осторожностью относиться к информации об итогах встречи патриархов Кирилла и Варфоломея, распространяемой украинскими СМИ.

«Конечно, сейчас очень взбудоражены некоторые средства массовой информации, особенно на Украине. Уже начинают публиковать какую-то информацию об этой встрече. Но я думаю, что мы будем комментировать содержание этой встречи только в том случае, если содержание этой встречи начнут комментировать официальные лица Константинопольской патриархии. А таких лиц только двое — это Патриарх Варфоломей и митрополит Эммануил, который присутствовали при встрече. А если кто-то ещё будет комментировать, то, скорее всего, это просто какие-то домыслы», — сказал митрополит Иларион журналистам в пятницу вечером по возвращении из Стамбула.

«Кто-то, наверное, захочет сейчас выдать желаемое за действительное, но думаю, что должны очень ответственно подходить к такого рода встречам и максимально обезопасить наши межцерковные отношения от каких бы то ни было необоснованных спекуляций», — подчеркнул митрополит.

Он обратил внимание на высказывание митрополита Эммануила, которое сегодня прозвучало в греческих СМИ, о том, что «мы», — имеется в виду Константинопольский патриархат, — «не будем пытаться врачевать существующий раскол путем создания другого раскола».

«Я думаю, что это очень трезвая позиция», — считает митрополит Иларион.

Он признал, что у Константинопольской Церкви и у Русской Православной Церкви есть своя позиция по различным вопросам, которую они обе никогда не скрывали.

«То есть ничего принципиально нового мы, наверное, друг другу сказать не могли. Но очень важно, что эта встреча дала возможность обменяться информацией, что называется сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает свою информацию, а другая сторона владеет другой информацией, и вот встречи подобного рода, они дают возможность по одной и той же теме высказать разные точки зрения и прийти или сразу, или, может быть, не сразу к некоему общему знаменателю», — считает представитель Русской Церкви.

Отвечая на вопрос, были ли приняты какие-то решения на встрече в Стамбуле, он пояснил, что два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои Церкви, потому что каждая Православная Церковь управляется Собором, и во главе Церкви стоит Архиерейский Собор, а в период между Архиерейскими Соборами Церковью управляет Священный Синод.

Отметим, решение относительно Украины может быть принято на Синоде Константинопольской Православной Церкви, который планировалось провести в начале сентября, но он был перенесен на 10-12 октября.