В Южном Судане убит первый кенийский иезуит

14 ноября в Южном Судане убит священник-иезуит Виктор Льюк Одхиамбо, первый кениец, вступивший в Общество Иисуса.

Отец Виктор был смертельно ранен во время нападения группы вооруженных людей на общину иезуитов в Куейбете, в штате Гок. Кроме него никто из общины не пострадал.

Отец В. Одхиамбо родился в 1956 году, вступил в Общество Иисусово в 1978-м., был рукоположен во священники в 1987 году и принес вечные обеты в 93-м. В Южном Судане кенийский иезуит руководил педагогическим училищем и был вице-настоятелем иезуитской общины. Генеральный предстоятель Общества Иисусова отец Артуро Соса в послании соболезнования пишет: «Отец Виктор Льюк Одхиамбо оставил после себя добрую славу не только в Южном Судане, будучи первым иезуитом, погибшим на служении своему народу, но и во всей восточной Африке, поскольку он обучал тысячи студентов в центре ʺСтарехеʺ в Кении, а также в лицее ʺЛойолаʺ в Дар-эс-Саламе, в Танзании».

«Он был очень смелым, здравомыслящим и заботливым человеком, креативным распорядителем, — пишет отец Артуро Соса, – но прежде всего он верил в ценность воспитания. Он не боялся неизвестности, отправляясь даже в самые опасные места, поскольку был убежден, что это миссия, угодная Господу. Его пример бескорыстной самоотдачи на посту директора школы бросает вызов многих нашим более молодым братьям из Общества Иисусова. Это пламя, которое сгорело, дав жизнь другим огням, пшеничное зерно, которое умирает, чтобы принести множество плодов: в этом наше утешение».

«Отец Одхиамбо отдал свою жизнь за народ, за сынов и дочерей Бога, следуя примеру Иисуса, — читаем далее в послании генерального предстоятеля ордена иезуитов. — Наш милосердный Отец примет его с открытым сердцем. Помолимся также о тех, кто напал на помещения колледжа и убил отца Виктора, о тех, кто подстрекает к насилию: пусть Господь обратит их сердца».

Источник: Vatican News