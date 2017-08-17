В Ватикане прошло заседание сербско-хорватской комиссии по исследованию жизни кард. Степинаца

В середине июля в ватиканском Доме Святой Марфы состоялась шестая и заключительная встреча экспертов католиков-хорватов и православных сербов, посвящённая жизни и деятельности блаженного кардинала Алоизия Степинаца (1898-1960), архиепископа Загребского. Совещание возглавил президент Папского комитета исторических наук о. Бернард Ардура.

Участники заседания признали великодушие Папы Франциска, который положительно откликнулся на просьбу Патриарха Сербской Православной Церкви Иринея и поручил учредить совместную комиссию. Все эксперты с благодарностью отметили сердечную атмосферу, в которой с полной свободой слова они смогли провести свои исследования. C самого начала работы комиссии её участники были осведомлены о том, что процесс канонизации кардинала Степинаца является исключительной компетенцией Папы Римского. Они также признают, что каждая Церковь имеет собственные критерии причисления к лику святых.

Работа совместной комиссии экспертов позволила лучше понять исторический период с Первой Мировой войны до февраля 1960 года, даты смерти кардинала Степинаца. Исследования пролили свет на жизнь и служение выдающегося католического пастыря в крайне сложный период истории. Комиссия пришла к выводу, что различные события, выступления кардинала, его письма, выражение позиции либо умолчание в связи с определёнными фактами по-прежнему являются объектом различных толкований: интерпретации католиков-хорватов и православных сербов по сей день остаются противоположными.

Изучение жизни кардинала Алоизия Степинаца показало, что в данный исторический период все Церкви жестоко страдали от различных гонений и все они имеют своих мучеников и исповедников веры. В связи с этим члены комиссии договорились о возможности дальнейшего сотрудничества, чтобы разделить память мучеников и исповедников двух Церквей.

Источник: Радио Ватикана