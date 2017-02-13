В центре Риги открыли площадь Реформации

Президент Латвии Раймондс Вейонис и президент Германии Йоахим Гаук в минувшую пятницу в торжественной обстановке открыли табличку с названием новой площади в самом центре Риги: прямо возле церкви Святого Петра появилась Площадь Реформации.

Новое название площадь в Вецриге получила по просьбе Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви и посольства ФРГ в Латвии.

«Площадь названа в честь движения Реформации, которое начал в 1517 году в Виттенберге в Германии Мартин Лютер. В 1522 году Рига стала одним из первых городов в мире, принявших Реформацию, назначив Андреаса Кнопкена священником церкви Святого Петра», — говорится в поясняющей табличке.

Как уже сообщалось, открытие новой площади было приурочено к 500-летию Реформации. Во время согласования Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды указывает, что Реформация является очень большим и важным историческим событием, оказавшим прямое влияние на население Латвии в плане формирования менталитета, нравов, мировоззрения и культурной среды.

Как отмечает портал LSM, Рига стала одним из важных оплотов начинающейся Реформации. В 1522 году (когда Лютер был отлучен Папой Римским от Церкви и подвергался преследованиям в Германии) умы рижан массово охватили новые идеи – и немалая роль в этом процессе принадлежала Андреасу Кнопкену, написавшему собственные 24 тезиса христианской веры и по примеру Лютера прибившего этот список к дверям церкви Святого Петра.

По словам президента Академии наук Латвии Ояра Спаритиса, назвать площадь перед церковью св. Петра площадью Реформации было справедливо и закономерно, потому что именно отсюда движение начало свой путь по всей Ливонии, здесь прозвучали первые в стране лютеранские проповеди, отсюда по рыночным площадям и лавкам, по ремесленным мастерским передавалась весть о начале новых веяний в духовной жизни, которые повлекли за собой перемены в политике, налогообложении, моделях человеческих взаимоотношений и других аспектах жизни общества.

Источник: Благовест-инфо