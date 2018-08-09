В Швейцарии учредили премию для «патриотов, борющихся c исламизацией»

Швейцарец Джорджо Гирингелли, получивший известность как инициатор принятия закона, запрещающего ношение бурки – исламского покрывала, полностью скрывающего голову и туловище женщины, – заявил об учреждении премии «Swiss Stop Islam Award», которая будет впервые вручена этой зимой.

Об этом сообщает Католический медиа-центр Конференции швейцарских епископов «Cath-Info».

Лауреатами премии могут стать «патриоты», которые оказывают сопротивление «новым захватчикам». В интервью газете «Basler Zeitung» Гирингелли отметил, что он не имеет ничего против мусульман как таковых, но при этом считает ислам «опасной религией». Уроженец кантона Тичино считает, что в последнее время СМИ уделяют очень большое внимание радикальному меньшинству исламской общины Швейцарии. «Премия учреждена для того, чтобы создать противовес этой тенденции», — заявил он.

Среди номинантов – официальный представитель католической епархии города Кур Джузеппе Гарсиа, национальный советник от партии UDC Роже Кёппель, главный редактор сайта lesobservateurs.ch Ули Виндиш, а также основательница и президент «Форума ради прогрессивного ислама» Саида Келлер-Мессахли.

7 августа, в интервью «Basler Zeitung» Келлер-Мессахли заявила, что если новая премия будет ей присуждена, она от нее откажется. «Да, нам очень нужен критический поход, но я решительно отвергаю демонизацию ислама как религии», — сказала она. Швейцарская правозащитница тунисского происхождения убеждена, что награждение тех, кто «борется с мусульманской колонизацией нашей страны», способствует демонизации этой религии.

Источник: Благовест-инфо