В Польше хотят отдавать непроданные продукты нуждающимся

Польские сенаторы хотят, чтобы супермаркеты делились непроданными продовольственными товарами с нуждающимся. Если сенаторы одобрят представленный проект, супермаркеты, площадью более 200 кв. метров, обяжут не выбрасывать, а отдавать непроданные продовольственные товары бедным.

В верхней палате польского парламента состоялось первое чтение проекта закона о противодействии расточительства продуктов питания. Работу над законопроектом ведут депутаты из трех объединенных комитетов, сообщает «Радио Польша».

Документ будет обязывать супермаркеты передавать продовольствие общественным организациям, которые занимаются помощью нуждающимся.

Закон будет касаться магазинов площадью более 200 квадратных метров, говорит сенатор правящей партии «Право и справедливость» Антоний Шиманьский.

«Мы видим смысл и значение в разрешении этой ситуации. Мы понимаем, что очень много продуктов питания в Польше и в Евросоюзе выбрасывается, и этому нужно противостоять. Это большая проблема, и здесь необходимо доработать много нюансов», — отметил сенатор правящей партии «Право и справедливость» Антоний Шиманьский.

Сенаторы также вели дискуссию на тему того, как супермаркеты могут сотрудничать с различными фондами и «банками продовольствия». Депутаты отмечают, что законопроект будет доработан на очередном заседании. Польский Сенат планирует принять законопроект еще до нынешних пасхальных праздников.