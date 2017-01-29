В монашеской общине Бозе новый приор. Энцо Бьянки: «Мы, монахи, немного маргиналы»

После 52 лет настоятельства основатель монашеской общины Бозе Энцо Бьянки оставил должность приора, передав полномочия новоизбранному Лучано Маникарди.

«Основатель должен показать, что порожденная и сформированная им община принадлежит не ему, а Господу, — пояснил Энцо Бьянки причины своего решения, принятого в возрасте 74 лет. – Я никогда не считал, что эта должность будет пожизненной. Увидев, что община созрела и несколько месяцев назад наш Устав получил одобрение церковных властей, я решил, что уже пора».

Говоря о монашеской жизни в целом и о ее кризисе, Энцо Бьянки подчеркивает: «Мы, монахи, немного маргиналы, и в этом наше призвание: быть на окраине, где еще больше нужды в верности Евангелию. Однако меня огорчает глубокий кризис монашества, непрерывное сокращение призваний и непостоянство, старение многих общин, вынужденных просто-напросто закрываться, потому что они не могут обеспечить даже литургического минимума монашеской жизни».

Новому настоятелю Энцо Бьянки желает «быть всегда милосердным: ни твердость, ни распознавание без милосердия бесполезны, они оставляют христианскую жизнь бесплодной».

Новый приор Лучано Маникарди живет в общине уже 35 лет. «Энцо Бьянки не имеет преемников, ведь он основатель», — поясняет новоизбранный настоятель общины Бозе. Он подчеркивает ее экуменическое измерение и открытость миру, «которая выражается прежде всего в гостеприимстве, а также в многочисленных служениях в лоне Церкви». Среди приоритетов Маникарди называет необходимость «вслушиваться в голоса мира культуры, в том числе и светской, улавливать актуальные проблемы и стараться взглянуть на них, отталкиваясь от Евангелия».

Источник: Радио Ватикана