В Дублине завершилась IX Всемирная встреча семей

В воскресенье 26 августа торжественной Папской Мессой в «Феникс-Парке» (одной из крупнейших «зеленых зон» в Европе) в столице Ирландии Дублине завершилась очередная, девятая по счету, Всемирная встреча семей. На том самом месте, на котором 39 лет тому назад отслужил Мессу св. Иоанн Павел II, собралось несколько сот тысяч человек: верующих ирландцев и паломников, приехавших на Всемирный семейный форум из 116-ти стран мира.

Перед началом богослужения Папа Франциск попросил прощения за всякого рода злоупотребления конкретных людей, имевшие место в учреждениях, опекаемых монашескими орденами и иными церковными организациями, в числе которых злоупотребления властью и насилие над совестью, сексуальные посягательства, использование труда несовершеннолетних, разлучение матерей с их детьми, недостаток внимания и сочувствия со стороны Церкви и отсутствие надлежащей реакции со стороны ее иерархии. «Так пусть же Господь сохранит и приумножит это чувство стыда и раскаяния и даст нам силы сделать всё возможное, чтобы нечто подобное никогда не могло повториться, и чтобы справедливость восторжествовала», — сказал Святейший Отец.

В своей проповеди Папа отметил, что слово Божие не всегда бывает легко принять, а задание проповеди Евангелия порой кажется очень трудным делом, и именно в этой связи Иисус спрашивает у Своих учеников: «Не хотите ли и вы отойти?» (Ин 6,67). Однако же Сам Иисус и обетованный Им Святой Дух дают силы всем нам стать настоящими миссионерами. «Как же сильно наш мир нуждается в подобной поддержке, в этом Божьем даре и, вместе с тем, обетовании! Я желаю вам вернуться с этого форума семейной жизни в свои дома, чтобы там стать источником помощи для других людей, чтобы поделиться с ними “словами вечной жизни”, что и будет одним из осязаемых плодов данной встречи», — подчеркнул понтифик. См. полный текст проповеди Папы Франциска.

В завершении св. Мессы префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фарелл огласил время и место проведения следующего мирового семейного форума: «С великой радостью извещаю весь мир, что Святейший Отец постановил провести следующую Всемирную встречу семей в Риме в 2021 г., в пятую годовщину Amoris Laetitia», — заявил он, после чего попросил Папу Франциска благословить приехавшие на Встречу семьи, одновременно заверив Преемника Святого Петра от их имени в непрестанной молитве за него и его служение.

Месса в «Феникс-Парке» стала последним публичным мероприятием в рамках 24-го по счету Апостольского визита Папы Франциска. Однако Святейший Отец еще провел закрытую встречу с ирландским епископатом в монастыре сестер-доминиканок, по окончании которой вылетел в Рим.