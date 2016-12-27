В Алеппо на развалинах церкви художник создал Пещеру Рождества

Сирийское агентство SANA сообщает, что в разрушенной террористами церкви святого Ильяса, которая расположена на площади Фархат в Алеппо, сирийский художник Намат аль-Бадави создал композицию, которую назвал «Пещера Рождества».

В заявлении агентству Аль-Бадави сообщил, что идея создания Пещеры Рождества возникла после того, как он был приглашен священниками для реставрации церкви. По его словам, он основывался на сюжете легенды о Фениксе — символе вечного обновления и бессмертия.

При помощи брата, художника Башира аль-Бадави, и друзей работа была завершена в срок, и в церкви сегодня пройдет богослужение, даже несмотря на то, что она лежит в руинах.

Площадь Фархат носит имя митрополита Германоса Фархата, который сыграл значительную роль в сохранении арабского языка во время османской оккупации, отмечает SANA.



Источник: EurAsia Daily

