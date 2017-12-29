Уже девятое Рождество встретила в камере для приговоренных к смерти пакистанская христианка Асия Биби

ИСЛАМАБАД. Уже девятое Рождество встретила в камере для приговоренных к смерти пакистанская христианка Асия Биби, сообщило Радио Ватикана.

В тюрьму Асия Биби попала по обвинению в «богохульстве» в 2009 году после того, как в споре с соседкой-мусульманкой сказала: «Я признаю свою религию и верю в Иисуса Христа, Который умер на кресте, чтобы спасти человечество. А что сделал твой пророк Магомет, чтобы спасти человечество?». Через год после этого ее приговорили к смерти через повешение.

Накануне Рождественских праздников 46-летняя Асия Биби смогла встретиться с родными. Как они рассказали впоследствии, женщина, находясь в заключении, сохранила сильную веру и бодрость духа. Во время встречи она утешала своих дочерей и укрепляла их в вере. Асия говорила, что во всей этой трагической истории Божье Провидение ведет все своим путем.

Осужденная на смерть христианка попросила Папу Франциска и всех христиан мира молиться за нее. В связи с Годом Евхаристии, который сейчас проходит в Католической Церкви Пакистана, к которой принадлежит Асия Биби, она попросила об исповеди и Причастии.

Источник: Седмица.ру