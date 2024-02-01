В Пакистане братьев-христиан под пытками вынудили принять ислам

Два брата-христианина, Азам и Надим Масих из Харота-Сиедана, Сиалкот, были насильно обращены в ислам после жестоких пыток, передает «Седмица» со ссылкой на LiCAS.news.

Предполагаемые похитители, Касим Шах и Санни Шах, сейчас находятся под стражей в полиции, что является редким примером судебного иска в таких случаях.

Сообщается, что 22 января 2024 года братьев похитили, увезли в неизвестное место и подвергли жестокому насилию.

В последующем Первом информационном отчете (FIR), поданном в полицейский участок Котли-Лохарана, Азам Масих заявил, что их обращение было отчаянной мерой по спасению их жизней.

Освобожденные после принудительного обращения в другую веру, все еще находятся в опасности: им угрожали смертью, если они раскроют инцидент.

Обоим братьям была оказана медицинская помощь в гражданской больнице Сиалкота, а полиция пообещала провести тщательное расследование, признавая серьезность инцидента.

Этот инцидент вселил страх в местную христианскую общину, заставив братьев скрываться, продолжая добиваться справедливости.

Насир Саид, директор Центра юридической помощи, содействия и урегулирования (CLAAS-UK), выразил обеспокоенность, подчеркнув необходимость всестороннего расследования и правосудия для преступников. Обеспокоенность Саида распространяется и на насильственное обращение в другую веру в Пакистане, что бросает вызов заявлениям правительства.

Он призвал правительство отнестись к этому делу серьезно и не рассматривать его как обычное преступление, опасаясь вмешательства влиятельных фигур.

Этот инцидент подчеркивает необходимость системных изменений в Пакистане для защиты прав меньшинств и предотвращения подобных злодеяний, по словам Саида, который призвал к тому, чтобы этот случай стал катализатором законодательных изменений и мер по предотвращению принудительного обращения в другую веру.



На фото — пакистанские католики выходят из церкви Непорочного Зачатия Девы Марии после посещения Мессы в городе Лахоре, 07.06.2020 (AFP)