29 января. Блаженная Болеслава Мария Лямент, дева. Память

29 января Католическая Церковь чтит память блаженной Болеславы Марии Лямент, основательницы Конгрегации Сестер Миссионерок Святого Семейства, много потрудившейся на ниве апостольства, благотворительности и христианского просвещения, а также сделавшей немало для наведения мостов между католиками и православными. Большая часть ее служения развертывалась на территории России.

Болеслава Лямент родилась в 1862 г. в небольшом польском городке Лович (тогда входившем в состав Российской империи) в семье ремесленника и была первым его ребенком. Когда ей исполнился 21 год, она вместе со своей младшей сестрой вступила в монашескую общину Францисканок Семьи Марии. Судя по воспоминаниям знавших ее тогда людей, она была многообещающей монахиней: отличалась даром горячей молитвы, точностью и пунктуальностью в исполнении обязанностей. Болеслава работала во многих городах, где трудились сестры из этой монашеской конгрегации, в том числе в Одессе, Алуште, Симферополе и в Петербурге, исполняя при этом всевозможные послушания: была воспитательницей в интернате, преподавательницей швейного дела, учительницей в начальной школе. Что послужило причиной последующих ее поступков для нас, вероятно, так и останется загадкой, но после девяти лет монашеской жизни, прямо перед вечными обетами, сестра Болеслава покидает свою общину. Некоторое время она проводит в созерцательном монастыре Сестер Визиток в Кракове, но и там надолго не задерживается и вскоре возвращается в мир, приступив к работе в ночлежке. За этими трудами она провела восемь лет. Затем в ее судьбе случился еще один крутой поворот.

В 1900 году погибает младший брат Болеславы, желавший стать священником, и тогда Болеслава принимает решение снова вернуться к посвященной Богу жизни, однако на раздумья и подготовку у нее уходит три года. В 1903 году по просьбе основательницы местного приюта она отправляется в Могилев. Именно здесь она намеревается основать новую монашескую общину на основе Устава Святого Игнатия Лойолы, члены которой посвятили бы себя делу сближения Восточной и Западной Церквей. Приступая к реализации этого намерения, Болеслава Лямент, Леокадия Горчинская и Люция Чеховская совершают духовные упражнения под руководством приехавшего из Москвы отца Феликса Верчиньского. Отец Феликс, ставший их духовником, одобрил идею и помог написать Устав общины. В 1905 году Болеслава, Леокадия и Люция начали период послушничества в основанной ими самими Конгрегации Миссионерок Святого Семейства. Настоятельницей этой, пока еще малочисленной, монашеской общины была избрана Болеслава Лямент. Как можно догадаться, всё это происходило в полной конспирации, поскольку в пределах Российской империи монашеская жизнь в рамках Католической Церкви была тогда запрещена. Свои первые обеты сестры принесли 22 января 1906 года. Тогда же по причине тяжелой финансовой ситуации приют в Могилеве, где они работали, был закрыт.

Осенью 1907 года три сестры-монахини, а также три присоединившиеся к ним послушницы, отправились в столицу страны Санкт-Петербург. Там Болеслава Лямент получила аудиенцию у монсеньера Стефана Денисевича, управлявшего в то время Могилевской архиепархией. Тот призвал сестер хранить в тайне их принадлежность к монашеской конгрегации и благословил их предстоящую деятельность в городе на Неве. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, сестры открыли в районе Пески швейную мастерскую. Вскоре к общине присоединились еще две послушницы, приехавшие из Могилева, однако мастерская не приносила дохода, и для насельниц импровизированной обители всё более реальной становилась перспектива голода. Помощь пришла неожиданно. В ноябре 1907 года настоятель церкви Святого Казимира за Нарвской заставой на Ушаковской улице попросил сестер заняться действующим при его приходе приютом. Детей в приюте было около сотни – это были мальчики и девочки. Сам же приют находился в ужасающем состоянии: заброшенный, неухоженный, погрязший в долгах… Сестры взялись за работу по обустройству детского благотворительного учреждения, кроме того они преподавали в приходской воскресной школе. Две сестры по инициативе настоятельницы приступили к обучению в Петербургском университете.

В 1908 году Болеслава Лямент основала женскую гимназию и интернат, а в 1910 году община приобрела большой дом на улице Левой Тентелевской, где расположились эти заведения и куда перебрались жить сами монахини. Обязанностей по содержанию гимназии и интерната становилось всё больше, а потому было решено отказаться от работы в приюте, хотя работа сестер при приходе Святого Казимира продолжилась. Совместно с викарием этого прихода отцом Антонием Около-Кулаком сестра Болеслава организовывала летние лагеря для больных детей в Терийоки и Парголове. Воспитанники интерната под руководством сестер ставили спектакли, которые даже допускались к показу на сценах петербургских театров, вырученные же таким образом средства предназначались на помощь детям из бедных семей. Матушка Болеслава проявила себя не только неплохим сценаристом и режиссером, но и талантливым декоратором и оформителем. Изготовляемые под ее руководством рождественские вертепы, макеты Гроба Господня, оформленные ею алтари для процессий в праздник Божия Тела обращали на себя всеобщее внимание. По свидетельству современника, для многих побывавших на спектаклях сестры Болеславы или увидевших ее церковные декорации это стало первым шагом их обращения к Богу, а также началом их искреннего интереса к католичеству.

В 1912 году по просьбе настоятеля прихода Посещения Пресвятой Девой Марией Елисаветы на Выборгской стороне отца Петра Януковича Болеслава Лямент основала новый дом для сестер в этом районе. Через некоторое время здесь появилась еще одна женская гимназия. В том же 1912 году в сотрудничестве с отцом Густавом Карлингом матушка Болеслава основала женский интернат в Выборге. Во всех трех опекаемых ею школах в то время обучалось около тысячи девушек.

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война изменила очень многое, причем не в лучшую сторону. Интернат в Выборге пришлось закрыть, а Болеслава Лямент в эти годы работала к госпиталях и приютах, спеша на помощь переполнявшим их беженцам и привезенным с фронта раненым солдатам. Между тем, заметно увеличилось число детей, обучающихся в католических гимназиях. Однако вскоре выяснилось, что невзгоды, принесенные войной, были совсем незначительными по сравнению с предстоящими испытаниями.

Что принес России 1917 год, знают все; о том, как отразились на религиозной жизни октябрьские события, тоже хорошо известно. В эти годы Конгрегация Миссионерок Святого Семейства, как и многие другие монашеские общины, как и многие приходы, потеряла всё! Все прежние усилия, казалось бы, пошли прахом. В феврале 1917 г., на момент начала революционных событий, в Петрограде проживало пятнадцать сестер из общины Миссионерок Святого Семейства: три сестры с вечными обетами, семь с временными и пятеро послушниц. Вскоре десять сестер были вынуждены перебраться из Петрограда в Житомир, однако матушка Болеслава и еще некоторые сестры продолжали трудиться в теперь уже бывшей столице.

В 1919 году власти стали выдавать продукты голодающим детям, однако не их родителям, а администрации предназначенных для этих целей благотворительных столовых. Болеслава Лямент решила этим воспользоваться, а родители учащихся бывшей воскресной школы с удовольствием приняли идею матушки. В классах формально закрытой приходской школы была организована «столовая», а в промежутке между завтраком и обедом проходили занятия. С младшими детьми занимались по программе начальной школы, со старшими по программе гимназии. Силами учащихся ставились театральные представления, посмотреть которые приходили многие священнослужители Петрограда, включая епископа Иоанна Цепляка. Положение общины значительно усложнилось в 1921 году, когда было объявлено о закрытии подобных столовых, поскольку экономическая ситуация в России изменилась к лучшему и родители уже могли сами прокормить своих детей. Но, хотя риск был велик, ребята по-прежнему приходили в школу. В случае расспросов им было предложено отвечать, будто они ходят на частные уроки к учительницам. Об оплате труда сестер не заходило и речи, так как все дети были из нуждающихся семей, а в итоге и материальные условия жизни монахинь становились всё хуже и хуже.

В это же время Болеслава Лямент завязала тесное сотрудничество с Апостольским экзархом российских греко-католиков протопресвитером Леонидом Федоровым, и их совместным решением было объединить Конгрегацию Миссионерок Святого Семейства с небольшой греко-католической монашеской общиной Святого Духа, окормлявшейся отцом Леонидом. Вот что он писал митрополиту Андрею Шептицкому 1 августа 1921 года: «Как я ни боюсь поляков и всего польского, однако пани Лямент – то редкое исключение, которое подтверждает правило». Отец Леонид и матушка Болеслава не медля приступили к разработке Устава новой Конгрегации. Его идея, по словам отца Леонида, была такова: «Члены Ордена должны помогать восточному клиру в его миссии не только в России, но и на всём Востоке. В Орден могут вступать и монахини латинского обряда, если соглашаются работать в духе Ордена. Для тех из них, коим тяжело привыкнуть к восточному обряду, будет оставлен латинский. Таким образом, Орден устраивается по масштабу ассумпционистов, но в обратном порядке: там Орден западный с допущением иногда восточных членов, здесь же Орден восточный с допущением западных… Польза такого Ордена была бы громадна, потому что дух Ордена абсолютно чужд всякой польщизны и латиномании. Орден должен быть подчинен непосредственно Папе, а не местному ординариату, как до сих пор». Однако сим планам в силу разных причин так и не суждено было сбыться.

Матушка Болеслава Лямент была вынуждена покинуть Петроград в сентябре 1921 года. В городе оставались еще четыре ее сестры по Конгрегации, продолжавшие свою тайную работу в нелегальной школе. Несмотря на все ухищрения конспирации, спустя три года школа была рассекречена властями и закрыта. В ночь с 18 на 19 ноября 1924 года сестра Люция Чеховская была арестована и препроваждена в тюрьму ГПУ на Шпалерной улице. Ее приговорили к десяти годам лишения свободы за организацию тайной школы и преподавание Закона Божия.

На этом российская глава истории Конгрегации Сестер Миссионерок Святого Семейства и трудов ее основательницы Болеславы Лямент заканчивается. Далее были годы подвижнического труда в Польше, развитие и расцвет монашеской общины, насчитывающей ныне сотни сестер, и блаженная кончина ее основательницы 29 января 1946 года. В 1991 г. святой Папа Иоанн Павел II причислил Болеславу Лямент к лику блаженных и провозгласил ее покровительницей единения христиан, поскольку ее служение и молитва были проникнуты стремлением к единству учеников Христа.

Источник: Сайт прихода Святой Екатерины в Санкт-Петербурге