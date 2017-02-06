Делегация Киевского патриархата посетила Константинопольскую Патриархию

Непризнанная в православном мире УПЦ КП, по-видимому, становится приемлемой для Константинопольского Патриархата, передает информационное католическое агентство KATHPRESS (Австрия).

В середине января в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры представителей Константинопольского Патриархата с представителями Киевского. И, похоже, инициатива исходила от Фанара. Информация о переговорах сохранялась в тайне, пока о них не стало известно немецкому католическому информационному агентству KNA. Только после этого факт встречи был официальной подтвержден.

Известно, что от имени константинопольского патриарха Варфоломея выступали митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), архидиакон Максимос Вегенопулос и митрополит Смирнский и экзарх всея Азии Варфоломей (Самарас), которые вступили в контакт с первоначально безымянными эмиссарами киевского патриарха Филарета.

Перед началом встречи члены украинской делегации посетили Патриарший собор св. Георгия на Фанаре.

Сам Патриарх Варфоломей избегал личной встречи с украинской церковной делегацией, но получал отчеты о ходе переговоров от митрополита Эммануэля и архидиакона Максимоса.

Митрополиты Эммануил и Варфоломей подчеркнули, что украинский церковный вопрос является сложным, однако «Вселенский Патриархат как Первый престол и Мать-Церковь не оставит усилий для нахождения наилучшего пути решения проблемы». Оба митрополита входят в сформированную Синодом Константинопольского Патриархата летом 2016 г. комиссии для рассмотрения вопроса об автокефалии Православной Церкви на Украине. Архиереи отметили, что все мнения и предложения, высказанные представителями УПЦ КП в ходе встречи, будут доведены до сведения Патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольского Патриархата, который будет принимать соответствующие решения.

До сих пор Фанар старался избегать серьезных консультаций с отлученным Москвой патриархом Филаретом. Однако, согласно поступающим сообщениям с Украины, ряд богатых и влиятельных предпринимателей интенсивно работают в поддержку признания Патриархом Константинопольским Варфоломеем киевского патриарха Филарета.

Источники: Седмица.ру и Regnum.ru