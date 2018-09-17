У католиков и православных есть молитва перед выходом в Интернет

На страницах в соцсетях появились сообщения с текстом «Молитвы перед выходом в Интернет» для верующих РПЦ. Оказалось, уже несколько лет эта специальная молитва включена в «Полный православный молитвослов».

Суть молитвы в том, что пользователь сети просит Бога сохранить от всякого греха перед тем, как «приступить к работе с хитроумным творением рук человеческих, проникающим во все концы Земли».

Молитва написана на церковнославянском языке, который используется в богослужении Русской Православной Церковью. Итак, приводим полный текст молитвы:

«Го́споди Бо́же на́ш, Тво́рче не́ба и земли́, созда́вый челове́ка и дарова́вый ему́ ве́дение сокрове́нной прему́дрости, во е́же прославля́ти и́мя Твое́, горе́ и до́лу Ты́ еси́, Твое́ е́сть ночь и Твое́ е́сть де́нь, не утая́тся пред Тобо́ю да́же мимолетные движе́ния мы́сли. И ны́не молю́ Тя́, от вся́каго греха́ сохрани́ мя́, приступа́ющаго к рабо́те с хитроумным творе́нием ру́к челове́ческих, проникающим во вся́ концы́ земли́. Огради́ о́чи мои́ и у́м мо́й от вся́ких нечи́стых и блу́дных образо́в, от пусты́х и негодных слове́с. Укрепи́ во́лю, се́рдце очи́сти, не да́ждь ми́ вотще́ расточа́ти вре́мя жи́зни моея́, и от вся́каго расслабления и уны́ния изба́ви. Да бу́дут дела́ на́ши во сла́ву Твою́! Ами́нь».

«Молитва составлена по аналогии братьев-католиков, первопроходцев в новой области, — комментирует молитву православная верующая Кристина Кобзева. — Прогрессивный Папа Иоанн Павел II издал в 1999 году указ, согласно которому у просторов интернета появился даже свой покровитель, святой Исидор Севильский. Мы, русские православные, довольствуемся новой молитвой и уповаем на помощь родного нашего покровителя всех путешествующих Святителя Николая Чудотворца».

А вот как звучит упомянутая молитва у католиков:

«Всемогущий вечный Боже, Который создал нас по Своему подобию и повелел нам искать всего, что есть благое, истинное и прекрасное, особенно в божественном образе Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа, позволь нам молить Тебя через заступничество святого Исидора, епископа и доктора, чтобы в наших странствиях по Интернету мы устремляли бы наши руки и глаза лишь к тому, что угодно тебе, и проявляли бы доброжелательность и терпение ко всем душам, кого ни встретим. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь».

Katolik.life напоминает, что Международный день Интернета празднуется 4 апреля — в день смерти святого Исидора Севильского, покровителя учеников и студентов, создавшего первую в истории энциклопедию «Etymologiae» в 20 томах. Исидор Севильский многими католиками считается покровителем Интернета. Его, создавшего первую в истории энциклопедию «Etymologiae», считают энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю Средних веков.