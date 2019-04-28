28 апреля. Октава Пасхи. 2-е воскресенье Пасхи, или Божия Милосердия

2-е воскресенье Пасхального времени имеет различные наименования в различных литургических традициях Церкви.

В восточном литургическом календаре это – «Неделя Фомина», поскольку в этот день читается отрывок из Евангелия от Иоанна (Ин 20,19-31) о явлении Господа апостолам спустя 8 дней после Его Воскресения в присутствии Фомы. При первом явлении Господа в Пасхальное воскресенье Фома отсутствовал, а потому усомнился в истине Христова Воскресения; когда же Иисус предложил «неверующему Фоме» прикоснуться к Его ранам, тот исповедал Его «Господом и Богом».

Другое название 2-го воскресенья Пасхального времени – «Антипасха»: не в смысле противопоставления Пасхе, а в значении «отражение Пасхи», «как Пасха». В латинской же традиции этот день долгое время был известен как «Белое воскресенье», поскольку в это время новокрещеные христиане, воцерковившиеся в Навечерие Пасхи и всю Светлую неделю носившие белые одежды, слагали их после Литургии.

В современном календаре латинского обряда фигурируют названия «Октава Пасхи» (заметим, что «октаву» или восьмидневное попразднество имеют ныне только два самых больших церковных праздника: Рождество и Пасха), а также «воскресенье Божия Милосердия». Это последнее наименование связано с одним частным откровением первой трети XX столетия.

В 1931 г. польской монахине Фаустине Ковальской, мистику и визионерке, явился Иисус, принеся весть о Своем Милосердии всему человечеству.

Как пишет сестра Фаустина в своем дневнике, Христос повелел ей нарисовать увиденный ею образ, в котором из Его груди исходили два луча – белого и красного цвета, и сделать надпись – «Иисус, уповаю на тебя!»

Немного позже Господь объяснил значение лучей на этом образе.

«Белый луч означает Воду, которая делает души добродетельными. Красный луч означает Кровь, которая души оживляет.

Эти два луча явились из глубины Моего Милосердия, когда Меня распяли на Кресте и Сердце Мое пронзили копьем. Счастлив тот, кто живет под защитой обоих лучей, праведная десница Божья будет охранять его».

Почитание Божьего Милосердия очень быстро распространилось по всему миру, став для верующих символом надежды среди хаоса и жестокостей середины XX века. Этот праздник, закрывающий Пасхальную Октаву, во многих приходах отмечается с особым торжеством, появились и храмы, освященные во имя Милосердия Божия.

Официально для всей Церкви 2-е воскресенье Пасхи было названо «воскресеньем Милосердия Божия» Папой Иоанном Павлом II 30 апреля 2000 г., в связи с причислением Фаустины Ковальской к лику святых.