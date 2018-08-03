У американского епископа, проповедовавшего на венчании принца Гарри и Меган Маркл диагностировали рак

У епископа Майкла Карри, который поразил гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл своей трогательной проповедью о силе любви, диагностировали редкую форму рака.

Как сообщает сайт anglicannews.org, 65-летний протестантский священнослужитель Майкл Карри страдает от рака предстательной железы. Майкл Карри, который является первым темнокожим лидером Епископальной Церкви в США, борется за жизнь и недавно перенес операцию по удалению опухоли в предстательной железе.

По словам семьи епископа и медицинской бригады, операция прошла хорошо, как ожидалось, и со временем Карри должен полностью восстановится.

Напомним, что 19 мая в часовне Святого Георгия епископ Майкл Карри вместе с евангельским хором трогательно поздравил с днем бракосочетания герцогов Сассекских. Эмоциональная проповедь Карри, которого, к слову, пригласил лично принц Гарри по просьбе Меган Маркл, вошла в список самых ярких моментов дня: Майкл вещал собравшимся о любви друг к другу, экспрессивно жестикулируя и крутясь из стороны в сторону.

Некоторые присутствовавшие назвали его речь «огненной», а бывший глава Лейбористской партии Эд Милибэнд признался, что епископ Карри мог бы даже из него сделать верующего.

Слово «огонь» упоминался в речи епископа очень много раз, в частности, в цитатах французского теолога и философа XX века священника-иезуита Пьера Тейяра де Шардена. Как напомнил собравшимся епископ Карри, де Шарден говорил, что «открытие и укрощение огня было одним из самых великих технологических открытий в истории человечества».

Затем он перечислил все сферы жизни, где используется огонь — от приготовления пищи до авиации и даже «передачи в прямом эфире этой свадьбы по всему миру».

Затем епископ вернулся к де Шардену, сказавшему, что «если человечество когда-нибудь сможет обуздать энергию любви, то это окажется еще одним моментом в истории, когда мы вновь откроем огонь». «Когда мы обнаружим искупительную силу любви, то наш старый мир мы переделаем в новый мир», — объявил епископ.

Обращаясь к жениху и невесте, он завершил свою речь следующими словами: «Брат мой, сестра моя, Бог любит вас, Бог благословляет вас, и пусть Бог держит всех нас в своих всемогущих десницах любви”.

В целом, его речь длилась почти 14 минут.

Кого-то выступление епископа шокировало, а кого-то заставило рассмеяться, но равнодушных не осталось. Епископ также шокировал публику тем, что свою речь читал с iPad.

Источники: УНИАН и Би-би-си