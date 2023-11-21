Ординарий Преображенской епархии посетил приходы Северного Кузбасса (+ ФОТО)

«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами… Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна» (1 Посл. Иоанна 1:3-4)

С 10 по 12 ноября с.г. Ординарий Преображенской епархии Владыка Иосиф Верт посетил с пастырским визитом католические общины на севере Кузбасса, окормляемые отцом Артуром Вильчеком, CSsR.

Город Анжеро-Судженск, посёлки Итатский и Яшкино, деревни Чернышово и Георгиевка, село Колыон находятся в живописных местах, окруженные первозданной тайгой и лесами. Эти места для католиков имеют особое историческое значение. Более 100 лет назад здесь были католические храмы, в которых исповедовали свою веру более 10 тысяч прихожан. Советская власть смогла разрушить храмы, но вера людей не была сломлена. Многие сегодняшние прихожане являются внуками и правнуками вынужденных переселенцев: поляков, немцев, украинцев, латышей. Традиция католической веры — как драгоценное наследие — передавалась из поколения в поколение.

Визитация Правящего Епископа в эти общины, уже стала историческим событием нашей Церкви и лично для каждого прихожанина. Как говорит сам Владыка Иосиф, если он едет в приходы своей Епархии, значит, для него есть работа, ведь некоторые таинства Церкви может преподать только Архиерей.

И собрав нас, отец Артур повелел нам: не отлучайтесь из своих общин, но ждите обещанного Владыку Иосифа Верта. Через несколько дней, некоторые из вас будут крещены Духом Святым, и вы примите силу, и будете свидетелями во всём Кузбассе, во всей Сибири и даже до края земли. (ср. Деяния 1:4-5)

Прихожане общин северного Кузбасса в эти дни были единодушно вместе, подобно ученикам Христовым, молитвенно готовились к знаменательному событию, размышляя о Таинстве Миропомазания, над текстами Евангелия и над дарами Святого Духа, «прославляя и благословляя Бога». Отец Артур и сестра Мариани в эти дни особенно поддерживали вверенных им прихожан духовно и душевно, подготавливая к великому событию. Такая молитвенная подготовка помогла глубже осознать значение этого торжества.

Визит Владыки для каждого прихода — это большое событие и особая благодать, поэтому радость и волнение прихожан от предстоящей встречи ощущались задолго до приезда о. Епископа. В приходах царила особенная атмосфера, осознание предстоящего торжества наполняло душу особым трепетом от сопричастности.

Пастырский визит Его Преосвященства начался с посещения Итатской и Чернышовской общин. В эти общины не так просто добраться — дома стоят в стороне от больших дорог, поэтому здесь почти не бывает «захожан», на молитву собираются верные, знающие для чего пришли. В поселке Итатском гостя приветствовали верующие старшего возраста, а в Чернышово — дети и молодежь, которые по традиции преподнесли Епископу хлеб-соль и цветы. Во время богослужений Владыка уделил нескольким прихожанам Таинство Миропомазания, а одному прихожанину итатской общины во время Св. Мессы пришлось пережить сразу и Таинство Крещения, и Таинство Миропомазания, и Таинство Венчания, и Таинство Евхаристии.

На следующий день Владыку ждали в деревне Георгиевка (община Святейшего Сердца Иисуса) и в селе Колыон (община Матери Божьей Неустанной Помощи). Там десять человек приняли Таинство Миропомазания и один катехумен — Таинство Крещения.

В завершение о. Епископ посетил общину святой Терезы Младенца Иисуса в городе Анжеро-Судженск, и общину Святого Семейства в р.п. Яшкино. В этот день девять человек приняли Дар Духа Святого, кроме того был совершён чин освящения алтаря, являющийся одним из самых важных церковных ритуалов.

На память об этих благодатных днях всем верным, принявшим Таинство Миропомазания, отец Артур подарил крестики св. Бенедикта, а также кружки с фото Епископа и именем того святого, который был выбран в качестве небесного покровителя.

В эти дни святые Мессы проходили как-то по-особому: с одной стороны величественно, но в тоже время по-семейному тепло и уютно. Время как будто остановилось, не ощущалось, что Архиерейская Месса длиннее, чем обычно, а сердца наполнялись и ликованием, и покоем.

Проповедь Владыки на Святой Мессе произвела большое впечатление. Епископ Иосиф Верт не просто проповедовал, он делился с каждым присутствующим своей верой, которая для него есть нечто естественное, без чего нельзя жить. В проповеди Владыка раскрыл нам важность и ценность Таинства Миропомазания. Очень трогательными были воспоминания о его переживаниях, когда он получал это Таинство от блаженного отца Владислава Буковинского, Владыка напомнил нам о тридцати годах нашей религиозной свободы, о жизни Гертруды Детцель и блаженного отца Алексея Зарицкого, которые были свидетелями непростых времён гонений и преследований Церкви. Через призму жизни и веры этих рыцарей Бога отец Епископ давал понять кто такой Дух Святой, показывал нам Его силу и мощь.

Есть такое выражение: «народ, который не знает своего прошлого, не имеет будущего». Слушая Владыку, сердце охватывала гордость, за то, что он так ревностно, бережно и с почтением относится к истории нашей Церкви, а значит к истории каждого из нас, научая также трепетно беречь веру, традиции и культуру своих предков.

Владыка подчеркнул важность недавно прошедшего Синода, одна из тем которого была посвящена миссии. Это особенно актуально для тех, кто удостоился в эти дни Таинства Миропомазания. Верные, укреплённые дарами Духа Святого, должны быть миссионерами, мужественными свидетелями веры в своих домах и в обществе. Слова Епископа побуждают к ответственности, к поиску личного отношения с Богом.

Самым волнующим на Мессе было ожидание момента, когда подойдёт Владыка, помазав чело миром, скажет: «Прими знамение дара Святого Духа». Каждый из кандидатов на Миропомазание трепетно переживал это событие и просил в молитве у своего небесного покровителя поддержки. И вот уже Епископ спрашивает: «Возлюбленные братья и сёстры, поведайте перед собравшимся здесь народом Божиим: какой милости ожидаете вы от Бога в Таинстве Миропомазания?». Бог в Таинстве Миропомазания даёт милость! Какое прекрасное слово — милость! Милость Божья выражается в нежном и терпеливом отношении к людям, постоянном отзыве на просьбы грешного человечества. В Таинстве христианской зрелости — Миропомазании — мы хотим, чтобы Дух Святой, Которого мы примем, укрепил нас для мужественного исповедания веры и следования заповедям Божиим. Но как почувствовать, как увидеть, услышать или ощутить действия Духа Святого? Где тот шум от несущегося сильного ветра? Каждый из миропомазанных, проектируя события Пятидесятницы на себя, хотел сию минуту почувствовать влияние, силу Св. Духа, услышать в своем сердце: «Ты есть сын мой возлюбленный / дочь моя возлюбленная!». Это ведь так здорово: осознавать, что тебя Господь призвал по имени, что ты являешься Его возлюбленным творением! День Пятидесятницы считается днём рождения Церкви, которая есть не что иное, как сокровищница постоянно пребывающей в ней благодати Духа Святого. Церковь Христова — это Царство Духа Божия. А кем становится тот, кто принял великое Таинство Миропомазания? Хочется воскликнуть словами апостола Павла: «Уже не я живу, а живет во мне Христос», Я — храм Духа Святого!

Святой Дух может действовать бесшумно и нежно, как веянье тихого ветра. Поэтому очень важно услышать голос Божий в сердце, в шуме нашей суетливой жизни. Пусть эти дни станут особенными, неким пунктом преображения всех сторон жизни, свидетельством любви к Богу и к другому человеку, для всех присутствующих на Торжестве.

После Святой Месы в каждой общине Владыку приглашали на праздничную трапезу, в ходе которой прихожане имели возможность общаться со своим Епископом в неформальной обстановке, задать вопросы, поделиться опытом духовной жизни, проблемами и радостями.

Чувствовалось, что Владыке очень нравится общение, нравится быть в деревенских горницах, ведь именно в таких домах в его далёком детстве верные католики собирались на Святые Мессы. В эти дни особенно чувствовалась вселенскость Церкви, её единство, которое объединяет всех истинно верующих, вне зависимости от национальности, места или времени их проживания.

Спасибо Господу за эти незабываемые дни, спасибо за Церковь, спасибо за нашего Владыку Иосифа, за отца Артура и сестру Мариани, благодаря которым мы идём к небесной радости.

Завершился пастырский визит Епископа Иосифа Верта: двадцать четыре человека приняли Таинство Миропомазание, на двух человек у Господа стало больше детей, одна пара венчалась, более ста человек побывало на Святой Мессе в эти благодатные дни. Дорогой Владыка, мы Вас ждем с пастырским визитом в следующем году, у нас еще много для Вас работы! ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ



Галина Шейко

(Фото любезно предоставил о. Артур Вильчек, CSsR)