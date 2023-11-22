Ватикан: Св. Таинства для транссексуалов и гомосексуалистов

Департамент вероучения 3 ноября 2023 г. обнародовал документ относительно участия транссексуалов и гомосексуалистов в Таинствах Крещения и Брака. Речь идёт об ответе епископу Санту-Амару (Бразилия) монсеньору Жозе Негри, который попросил разъяснить учительство Церкви на данную тему. Передает русская служба Vatican News.

В документе, подписанном префектом департамента кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом и одобренном Папой Франциском, утверждается: транссексуалы, даже если они прошли гормональную терапию или операцию по смене пола, могут принять крещение, «если не возникает ситуаций, связанных с риском публичного скандала или дезориентации среди верующих». При этом катехумены, включая «детей и подростков с транссексуальными проблемами», должны быть хорошо подготовлены и желать этого Таинства.

В отношении сомнений «в объективной нравственной ситуации человека» или «в его субъективной предрасположенности к благодати» (то есть когда намерение исправиться проявляется не в полной мере), департамент утверждает следующее: Церковь учит, что, когда Таинство Крещения «принимается без покаяния в тяжких грехах, субъект не получает освящающей благодати, хотя и получает сакраментальную печать». Согласно Катехизису, эта печать неизгладима и «остаётся в христианине навсегда как предрасположение к благодати». Приводя цитаты из св. Фомы и св. Августина, департамент напоминает, что Христос непрестанно ищет грешника, и когда приходит покаяние, полученная печать крещения сразу же располагает человека к стяжанию благодати. Именно поэтому Папа Франциск неоднократно заявляет, что Церковь – не таможня, и, особенно в том, что касается крещения, дверь ни перед кем не должна быть закрыта.

Более проблематично для транссексуалов быть восприемниками (крёстными отцами или крёстными матерями). «При определённых условиях это допустимо», – отмечается в документе, — но это вовсе не является правом. Поэтому «пастырское благоразумие требует не допускать этого, если существует опасность скандала, неоправданной легитимации или дезориентации в воспитательной сфере церковной общины». Согласно документу, транссексуал вполне может быть свидетелем при заключении церковного брака, поскольку «действующее универсальное каноническое законодательство» этого не запрещает.

Вторая часть ответа касается людей, склонных к гомосексуализму: могут ли они в качестве родителей крестить ребёнка, даже если он усыновлён или получен «другим способом, например, от суррогатной матери»? Департамент отвечает: «Для крещения ребёнка необходимо наличие обоснованной надежды на то, что он будет воспитан в католической вере».

Далее рассматривается случай человека с гомосексуальными наклонностями, который сожительствует с другим и желает стать восприемником. От него требуется, чтобы он вёл «жизнь, соответствующую вере и возлагаемой роли». «Иное дело, – поясняется в документе, – когда сожительство двух людей с гомосексуальными наклонностями заключается не в простом совместном проживании, а в устойчивых и заявленных отношениях more uxorio (подразумевающих супружескую близость), хорошо известных обществу». Департамент вероучения призывает к должному благоразумию, дабы «защитить Таинство Крещения и особенно его восприятие: это драгоценное благо, подлежащее защите, поскольку оно необходимо для спасения». При этом следует «иметь в виду реальную ценность, которую церковная община придаёт обязанностям восприемников, учитывать их роль в общине, а также их внимание к учительству Церкви». Кроме того, нужно учитывать вероятность, что «в семейном кругу есть человек, который может гарантировать крещаемому правильную передачу католической веры».

Наконец, ничто не мешает «человеку с гомосексуальными наклонностями, сожительствующему с другим», быть свидетелем при Таинстве Брака, отмечается в документе ватиканского Департамента вероучения.