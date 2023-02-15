Папа на встрече с Итальянской федерацией по редким заболеваниям (+ ФОТО)

Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане делегатов Итальянской федерации по редким заболеваниям (UNIAMO). Передает русская служба Vatican News.

В своей речи, текст которой был вручен гостям, Святейший Отец отмечает, что в названии их организации заключён призыв к объединению; желание делиться с другими своим опытом, силами и надеждой является «самой первой ценностью» федерации. «Вначале это необходимость, а затем становится решением». Когда родители узнают, что у их ребенка редкое заболевание, им нужно познакомиться с другими родителями, имеющими подобный опыт, а затем обратиться в ассоциацию людей, которые ежедневно сталкиваются с редкими недугами: они знают симптомы, методы лечения, лечебные центры и так далее. Итальянская федерация по редким заболеваниям, отмечает Папа, помогает сориентироваться в непростой ситуации, создаёт отношения дружбы с людьми, разделяя их тяжёлые бремена.

Другой не менее важной ценностью федерации – на социальном и политическом уровне – является возможность внести «решающий вклад в общее благо: улучшить качество медобслуживания в стране, регионе, на территории». Эффективная политика, подчёркивает Папа, зависит от вклада ассоциаций, обладающих необходимыми знаниями, внимательным к людям, которые рискуют остаться неуслышанными. Федерация должна стараться «преодолевать национальные и коммерческие барьеры для обмена результатами научных исследований, трудясь ради целей, которые сегодня кажутся весьма отдалёнными». По словам Епископа Рима, сила объединения в том, чтобы «предоставить голос многим, кто в одиночку не может заявить о себе» и таким образом стать представителем их потребностей.

«В работе с учреждениями на различных уровнях вы не только просите, но и предоставляете знания, контакты и, прежде всего, людей, которые могут протянуть руку помощи ради общего блага, действуя в духе служения и гражданственности».

В конце аудиенции Святейший Отец поблагодарил гостей за визит и вознёс молитвы Пресвятой Богородице, дабы она сопровождала «каждого человека и каждую семью, столкнувшуюся с редким заболеванием».