Турецким женщинам-офицерам разрешили носить мусульманские платки

Анкара. 24 февраля. В турецких вооруженных силах отменен запрет на ношение традиционных мусульманских головных уборов. До сих пор женщинам в турецкой армии запрещалось носить хиджабы, никабы и бурки.

Отмена запрета коснется пока только женщин-офицеров, служащих в генеральном штабе или штабах командования родами войск.

Женщинам можно носить головной платок под фуражкой или беретом, но закрывать платком лицо нельзя.

Отмена запрета на ношение мусульманских головных уборов — часть политической платформы правящей партии «Справедливость и развитие», соучредителем которой выступил президент Реджеп Эрдоган.

В 2010 году в Турции был отменен запрет на платки в университетах, в 2013-м — в госучреждениях, в 2014-м — в средних школах.

Критики Эрдогана говорят, что президент пытается подорвать конституционные устои современной светской Турции, Эрдоган и правительство это отрицают.

Армия в Турции традиционно считается оплотом секуляризма, однако после неудачной попытки путча в 2016 году политические позиции турецких военных ослабли. Правительство Эрдогана начало масштабную кадровую чистку в армии, судебной системе и системе образования.

Всего после путча власти арестовали более 41 тысячи человек, а также уволили или отстранили от работы около 100 тысяч. Среди пострадавших от чисток много учителей, полицейских, cудей и журналистов.

Многие эксперты опасаются, что Турция со временем перестанет быть светской страной.

Источник: ВВС