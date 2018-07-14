ЦАР: «Лига защиты Церкви» не имеет отношения к католикам

Епископы просят верных быть бдительными и не поддаваться призывам к ненависти и конфессиональным манипуляциям.

Епископы Центральноафриканской Республики выступили с заявлением в связи с появившимися в последнее время призывами со стороны так называемой Лиги защиты Церкви. Иерархи утверждают, что «замыслы этой организации противоречат Евангелию, идеалам Церкви и ее служению в ЦАР». В интернет-воззваниях этой вымышленной организации звучат подстрекательства к мести против мусульман. Епископы просят верных быть бдительными и не поддаваться призывам к ненависти и различным конфессиональным манипуляциям, направленным на дестабилизацию страны, и напоминают, что в ЦАР кризис не религиозный, а политический.

«Всегда найдутся недруги мира, — пишут епископы, — которые желают создать конфликт между христианами и мусульманами и доказать, что в ЦАР христиане и мусульмане не могут жить вместе».

Католическая Церковь не имеет никакого отношения к «Лиге защиты Церкви», заявляют епископы и в то же время выражают обеспокоенность бездействием властей перед лицом недавнего убийства четырех католических священников, боровшихся за примирение и умиротворение в стране. Последним из жертв стал генеральный викарий Бамбари монсеньор Фирмин Гбагуа, убитый 29 июня во время нападения на резиденцию епископа.

(На фото — церковь в Бирао, ЦАР)

Источник: Vatican News