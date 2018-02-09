Святая Земля: рекордное число паломников в январе, Россия на втором месте

На Святую Землю возвращаются паломники: к историческим местам, дорогим сердцу каждого христианина. Согласно статистическим данным, опубликованным Кустодией Святой Земли, в январе 2018 года было зарегистрировано рекордное число паломников: в общей сложности 26 тысяч верующих из разных стран мира. Эти данные прокомментировал директор Христианского информационного центра (Cic) отец-францисканец Томаш Дубель:

«В январе 2016 года на участие в Святых Мессах записалось 390 групп паломников — всего 11 тысяч человек. В 2017 году за тот же период времени прибыли 16 тысяч паломников в 529 группах; однако в январе 2018 года количество групп возросло до 770, в их составе прибыли 26 тысяч паломников».

Христианский информационный центр — это организация под эгидой Кустодии Святой Земли; он занимается информационным служением паломникам и предоставлением возможности для совершения Святых Месс в исторических святилищах.

«В 2018 году число католических паломников удвоилось, — отметил о. Томаш Дубель. — Растёт также число групп из других христианских конфессий, которые хотят молиться в святилищах и обращаются с просьбой об этом».

Данные Христианского информационного центра не включают в себя статистику по тысячам православных паломников, которые посетили Святую Землю на рождественские праздники в январе этого года. Увеличилось число Святых Месс, совершаемых в базилике Гроба Господня: об этом заявил служитель латинской часовни о. Ауксенций Гад.

Массовое возвращение паломников подтверждается данными Центрального статистического бюро Государства Израиль: в 2017 году было зарегистрировано 3.611.800 человек, что на 23% больше по сравнению с 2016 годом и на 29% больше по сравнению с 2015 годом. Израильская организация сообщает о «рекордном годе» и подчёркивает, что ранее число паломников в страну никогда не превышало порога в 3 миллиона человек.

Рейтинг стран происхождения паломников возглавляют Соединённые Штаты Америки: в 2017 году Святую Землю посетили 778.800 американцев, что на 20% больше, чем в 2016 году. Второе место занимает Российская Федерация, из которой приехали 331.500 паломников. Далее следуют Франция (308.600 паломников), Германия (218.100) и Великобритания (198.500).

В 2017 году Святую Землю посетили 107.700 гостей из Италии, что на 26% больше по сравнению с 2016 годом и на 28% больше по сравнению с 2015. Только в декабре 2017 года 14 тысяч итальянцев посетили Израиль: это на 31% больше, чем в декабре 2016 года и на 101% больше по сравнению с декабрём 2015 года. Согласно этим данным, по числу паломников за минувший год Италия занимает шестое место среди европейских стран и восьмое место в мире.

В начале рождественского периода с приглашением посетить Святую Землю к будущим паломникам обращались Кустод Святой Земли о. Франческо Паттон и апостольский администратор Иерусалимского Патриархата монс. Пьербаттиста Пиццабалла:

«Святая Земля всегда была безопасной, и паломники могут приезжать спокойно. Мы надеемся, что тенденция роста посещений будет подтверждаться в течение всего года, который только что начался».

Источник: Радио Ватикана