Суд в Кирове отказал католикам в передаче помещений костела

Арбитражный суд Кировской области завершил сегодня, 17 октября, рассмотрение заявления Прихода Пресвятого Сердца Иисуса, который оспаривает отказ областного правительства в передаче помещений Александровского костёла в безвозмездное пользование религиозной организации, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Бизнес-Новости.

Ранее Министерство госимущества отказалось рассматривать заявление о передаче католикам в пользование на 49 лет нескольких помещений в костеле, которые находятся в подвале и на первом этаже. На заседании представители ответчика пояснили, что в заявлении не были представлены все необходимые документы: помещения, о которых идёт речь, не поставлены на кадастровый учёт. Юрист Ян Чеботарёв, представляющий интересы католического прихода, отмечает, что религиозная организация не может поставить помещения на кадастровый учёт, не являясь собственником.

— Фактически на нас возложена обязанность про проведению кадастрового учета помещений, которое мы хотим получить в безвозмездное пользование еще до самого принятия решение о возможной передаче таких помещений, — сказал он.

Представители Мингосимущества считают, что заявление было отклонено правомерно. Алексей Игумнов обратил внимание, что границы спорных помещений не описаны в государственном кадастровом учете. Для этого помещения должны обладать изолированностью и обособленностью.

— Данные помещения не являются изолированными и обособленными от оставшегося комплекса… В частности, данные помещения не ограничены строительными конструкциями, то есть стенами, — пояснил он.

По мнению Министерства, помещения, о которых просит приход, не могут функционировать без использования помещений общего пользования. Дарья Вознесенская отметила, что истец может устранить нарушения и снова подать заявление. Чиновник министерства культуры Александр Грачев поддержал ответчика, отметив, что передача костела может создать практику, когда религиозные организации начнут злоупотреблять своим положением при получении помещений в пользование. Также он отметил, что потребуется государственная историко-культурная экспертиза, так как предмет культурного наследия не определён.

В итоге суд отказал католическому приходу в удовлетворении требований. Отец Григорий Зволинский, комментируя решение суда, заявил, что Приход Пресвятого Сердца Иисуса будет готовить документы с просьбой передачи всего здания костела, которое поставлено на кадастровый учет.