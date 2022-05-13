Восстановление католического храма в центре Барнаула может начаться этим летом

Представители местной религиозной организации «Приход Христа Царя Вселенной Римско-Католической Церкви Барнаула» ждут завершения экспертизы по проекту реконструкции костела на проспекте Ленина, 44, сообщает информационное агентство «Банкфакс».

Настоятель церкви о. Богдан Каленцки сообщил, что если процедура пройдет без замечаний, предстоит получить разрешение на проведение работ и начать готовить площадку.

Еще в августе прошлого года сообщалось о разработке проектно-сметной документации по реконструкции здания костела. По имевшейся тогда информации, проектом занималась архитектурная мастерская Александра Деринга «Классика». Тогда же говорилось о том, что подрядчиком на объекте станет компания «Стройпоток». Замдиректора фирмы Алексей Самохин говорил, что работы могут занять пять лет. По его словам, стены придется разбирать и фактически возводить заново. Тем не менее, на тот момент дата старта строительства еще не была обозначена.

Как сейчас рассказал «Банкфаксу» отец Богдан, всю необходимую документацию по проекту уже направили на экспертизу. «Дай Бог, через месяц будем иметь на руках проект, экспертизу, и будем просить о разрешении на стройку, начнем ограждать территорию для проведения наружных работ», — объяснил он корреспонденту. Служитель отметил, что зданию будут возвращать его исторический образ – такую задачу приходу поставили власти.

Напомним, что католики смогли вернуться в костел к Рождеству в декабре 2019 года. Это произошло после соответствующего решения суда. Ранее здесь находилась муниципальная аптека. Эскиз реконструкции этого здания был рассмотрен и одобрен на градостроительном совете в 2017 году, хотя первые версии появились еще в 2013. Тогда рассматривался вариант возвращения к истокам – воссоздания храма неоготического архитектурного стиля с башнями, витражными окнами и фасадом из красного кирпича. В 2021 году стоимость первого этапа реконструкции оценивалась в 70 млн рублей.